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"Манчестер Сити" официально представил трансфер самого дорого защитника в мире

5 августа 2023 13:03
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Агабекян Карен
редактор
"Манчестер Сити" официально представил трансфер самого дорого защитника в мире
Йошко Гвардиол подписал контракт. Фото: "Ман Сити"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Как и ожидалось, "Манчестер Сити" сегодня официально представил нового центрального защитника. Для клуба это второй летний трансфер.

"Манчестер Сити" объявил о подписании хорватского центрального защитника Йошко Гвардиола.

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Для "Манчестер Сити" этот трансфер стал самым большим для центральных защитников.

 

 

Элитный игрок для топового клуба

21-летний хорватский защитник подписал контракт до лета 2028 года. В новой команде "тезка" Хосепа Гвардиолы получил 24-й номер на футболке.

По информации английских источников, "Манчестер Сити" заплатил за Гвардиола "РБ Лейпциг" около 90 млн евро.

Отметим, что этот трансфер вошел в историю футбола как самый дорогой для центрального защитника. Прежний рекорд принадлежал "Манчестер Юнайтед", выложившим за Гарри Магуайра 87 млн евро.

Гвардиол перешел в "РБ Лейпциг" в 2021 году и с тех пор провел за команду 87 матчей, забил пять мячей и сделал три ассиста.

Для "Ман Сити" это уже второй трансфер в летнее трансферное окно. Ранее клуб приобрел у "Челси" хорватского полузащитника Матео Ковачича.

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