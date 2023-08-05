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"Манчестер Сіті" офіційно представив трансфер найдорожчого захисника у світі

5 серпня 2023 13:03
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Агабекян Карен
редактор
"Манчестер Сіті" офіційно представив трансфер найдорожчого захисника у світі
Йошко Ґвардіол підписав контракт. Фото: "Ман Сіті"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Як і очікувалося, "Манчестер Сіті" сьогодні офіційно презентував нового центрального захисника. Для клубу це другий літній трансфер.

"Манчестер Сіті" оголосив про підписання хорватського центрального захисника Йошка Гвардіола.

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21-річний хорватський захисник підписав контракт до літа 2028 року. У новій команді "тезка" Хосепа Гвардіоли отримав 24-й номер на футболці.

За інформацією англійських джерел, "Манчестер Сіті" заплатив за Гвардіола "РБ Лейпциг" близько 90 млн євро.

Зазначимо, що цей трансфер увійшов до історії футболу як найдорожчий для центрального захисника. Колишній рекорд належав "Манчестер Юнайтед", який виклав за Гаррі Магуайра 87 млн євро.

Гвардіол перейшов у "РБ Лейпциг" у 2021 році і з того часу провів за команду 87 матчів, забив п'ять м'ячів і зробив три асисти.

Для "Ман Сіті" це вже другий трансфер у літнє трансферне вікно. Раніше клуб придбав у "Челсі" хорватського півзахисника Матео Ковачича.

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