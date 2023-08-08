"Манчестер Юнайтед" перехопить зіркового гравця в іспанського топклубу

Гравці "Манчестер Юнайтед" відзначають перемогу. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Англійський "Манчестер Юнайтед" ще не закінчив літню трансферну кампанію. Ерік Тен Хаг розраховує отримати ще щонайменше одного відомого футболіста.

Однак "червоним дияволам" доведеться витримати конкуренцію з іспанським грандом, повідомляє FourFourTwo.

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Після переїзду Мейсона Маунта, Андре Онани та Расмуса Хойлунда на "Олд Траффорд" англійський "Манчестер Юнайтед" переключився на іншу трансферну мету. Новим футболістом "червоних дияволів" може стати марокканський півзахисник Соф'ян Амрабат.

Боротьба "МЮ" за футболіста

Футболіст італійської "Фіорентини" вже погодився на перехід у "Манчестер Юнайтед". Проте гравцем цікавиться ще один клуб. Головний тренер іспанського "Атлетико" Дієго Сімеоне вважає Соф'яна Амрабата пріоритетною трансферною метою.

Амрабат у матчі за збірну Марокко. Фото: instagram.com/sofyanamrabat/

Наставник мадридського клубу переконує марокканця в тому, що стиль гри Амрабата підходить під модель "Атлетіко", а сам футболіст зможе розвинути в Іспанії свої найкращі якості. Робота Сімеоне може змінити думку півзахисника про клуб, де він продовжить кар'єру.

Перевагою "Манчестер Юнайтед" є те, що англійський клуб готовий заплатити за гравця 30 млн євро — саме стільки, скільки вимагає "Фіорентина". Водночас "Атлетіко" готовий запропонувати за марокканця на чотири мільйони менше.

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