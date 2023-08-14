Мудрик може несподівано піти з "Челсі": що відомо

Михайло Мудрик спілкується з уболівальниками. Фото: Reuters/Jon Durr

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може змінити команду незадовго до закриття літнього трансферного вікна. Молодий футболіст потрапив до сфери інтересів іншого клубу.

Сам Мудрик хотів би продовжити кар'єру в "Челсі", але його можуть змусити погодитись на трансфер, повідомляє Daily Mail.

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Трансферні амбіції "Челсі" можуть вплинути на майбутнє Михайла Мудрика. Лондонський клуб готовий на якийсь час розлучитися з українським футболістом заради того, щоб здобути зірку англійської Прем'єр-ліги.

Куди піде Мудрик?

"Челсі" завершує переговори з "Брайтоном" щодо переходу півзахисника Мойзеса Кайседо. 21-річний еквадорець став одним із відкриттів АПЛ минулого сезону. Завдяки цьому Кайседо став пріоритетною трансферною метою "Ліверпуля" та "Челсі".

Михайло Мудрик після матчу. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Лондонцям вдалося переконати й керівництво "Брайтона", і самого гравця у доцільності трансферної угоди. Згідно з поки що не підтвердженою інформацією, "чайки" отримають 90 млн євро за Кайседо. Також частиною переходу стане Михайло Мудрик.

Йдеться про оренду 22-річного футболіста терміном до кінця сезону 2023/2024. "Брайтон" не матиме можливості викупу контракту Михайла Мудрика. До угоди між клубами буде включено пункт про те, що півзахисник має бути постійним гравцем основного складу "чайок".

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