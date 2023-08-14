Європейський клуб не вірить у лідера молодіжної збірної Ротаня
На чемпіонаті Європи U-21 у збірній України виділявся центральний захисник Максим Таловєров. Футболіст привернув до себе увагу, але його клуб продовжує в нього не вірити.
Празька "Славія" не бачить півфіналіста молодіжного Євро-2023 у своїй команді. Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.
Після чемпіонату Європи інтерес до Таловєрова виявляли клуби з топових чемпіонатів, але далі чуток можливий трансфер футболіста не зрушив.
У клубі не дають шансів
За інформацією джерела, 23-річний талановитий український центрбек не входить до планів головного тренера "Славії" Індржиха Трпишовського.
Зараз "Славія" не випускає футболіста в основі та розглядає варіанти з його продажем чи орендою.
Чинний контракт Таловєрова зі "Славією" діє до грудня 2026 року. Минулого сезону футболіст грав у "Словані" та ЛАСКу. Максим відіграв 31 матч, у яких забив два голи та зробив один асист.
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 1,5 млн євро.
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