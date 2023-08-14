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Мбаппе ухвалив рішення про майбутнє і розчарував топклуб

14 серпня 2023 16:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе ухвалив рішення про майбутнє і розчарував топклуб
Кіліан Мбаппе не потрапив до заявки на матч. Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе був відновлений у тренувальному складі "Парі Сен-Жермен" і не покине клуб цього літа. Керівництво парижан зуміло залагодити суперечки з футболістом.

"ПСЖ" розраховує, що Мбаппе підпише новий контракт, повідомляє Telegraph.

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Трансферна сага імені Кіліана Мбаппе близька до логічного завершення. І її результат не сподобається президенту мадридського "Реала" Флорентіно Пересу. Французькі, іспанські та англійські ЗМІ пишуть про те, що форвард залишиться у "ПСЖ".

Що чекає на Мбаппе в майбутньому?

Зірковий гравець не потрапив у заявку "ПСЖ" на домашній матч першого туру Ліги 1 із "Лор'яном" (0:0). Кіліан Мбаппе був змушений тренуватися з молодими футболістами та тими, на кого тренерський штаб французького клубу не розраховує.

Мбаппе та Неймар
Мбаппе та Неймар на тренуванні. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Керівництво "ПСЖ" вже веде переговори з Мбаппе про новий контракт. Якщо Кіліан підпише угоду, то не зможе наступного літа безкоштовно покинути клуб. У Парижі обіцяють футболісту, що його продадуть, якщо він захоче піти за рік. Проте чемпіонам Франції потрібні гарантії, що на переході Мбаппе клуб зможе добре заробити.

Наступної суботи "ПСЖ" зіграє з "Тулузою", але поки невідомо, чи головна зірка столичної команди братиме участь у цьому матчі.

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