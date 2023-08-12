"ПСЖ" оголосив про підписання Дембеле: цей скандаліст має замінити Мбаппе

Усман Дембеле перейшов до "ПСЖ". Фото: "ПСЖ"

"ПСЖ" оформило найпровальніший для "Барселони" трансфер останніх років. Французький клуб поповнив Усман Дембеле.

Про це повідомила пресслужба французького клубу.

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Зазначимо, що Дембеле зі скандалом перейшов у 2017-му році з "Боруссії" до "Барселони" за 135 млн євро і з конфліктом виїхав з Іспанії до "ПСЖ".

"ПСЖ" замінило Мбаппе

За інформацією французького гранда, 26-річний Дембеле підписав контракт з ними на п'ять років — до літа 2028 року.

У клубі футболіст гратиме під 23 номером.

Зазначимо, що наразі не розголошуються умови особистого контракту "ПСЖ" із футболістом. Якщо вірити інформації із французьких ЗМІ, то йдеться про зарплату близько 16 млн євро на рік.

"ПСЖ" заплатив за Дембеле 50 млн євро клаусули в останній день, коли це було можливо. Вже з 1 серпня сума обов'язкового викупу мала зрости до 100 млн євро.

Із суми трансферу "Барселона" отримала лише 25 млн євро, оскільки, за контрактом, решту суми отримає футболіст та його агент. Через цю ситуацію президент каталонців Жоан Лапорта оголосив "війну" "ПСЖ".

Минулого сезону Дембеле провів 35 матчів, забив 8 голів та зробив 9 асистів.

Дембеле розглядається як опція замість Кілліана Мбаппе, який усунений від основної команди й може перейти до "Реалу".

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