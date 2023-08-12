"ПСЖ" объявил о подписании Дембеле: этот скандалист должен заменить Мбаппе
"ПСЖ" оформило самый провальный для "Барселоны" трансфер последних лет. Французский клуб пополнил Усман Дембеле.
Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.
Отметим, что Дембеле со скандалом перешел в 2017-м году из "Боруссии" в "Барселону" за 135 млн евро и с конфликтом уехал из Испании в "ПСЖ".
Bienvenue dans ta nouvelle maison, Ousmane !#WelcomeDembélé pic.twitter.com/AgkrvX0feK— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023
"ПСЖ" заменило Мбаппе
По информации от французского гранда, 26-летний Дембеле подписал контракт с ними на пять лет — до лета 2028 года.
В клубе футболист будет играть под 23-м номером.
Отметим, что на текущий момент не разглашаются условия личного контракта "ПСЖ" с футболистом. Если верить информации с французских СМИ, то речь идет о зарплате около 16 млн евро в год.
"ПСЖ" заплатил за Дембеле 50 млн евро клаусулы в последний день, когда это было возможно. Уже с 1 августа сумма обязательного выкупа должна была вырасти до 100 млн. евро.
Из суммы трансфера "Барселона" получила всего 25 млн евро, поскольку, по контракту, остальную часть суммы получит футболист и его агент. Из-за возникшей ситуации президент каталонцев Жоан Лапорта объявил "войну" "ПСЖ".
В прошлом сезоне Дембеле провел 35 матчей, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.
Дембеле рассматривается как опция вместо Киллиана Мбаппе, который отстранен от основной команды и может перейти в "Реал".
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