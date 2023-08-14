Мбаппе принял решение о будущем и разочаровал топ-клуб

Килиан Мбаппе не попал в заявку на матч. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе был восстановлен в тренировочном составе "Пари Сен-Жермен" и не покинет клуб этим летом. Руководство парижан сумело уладить разногласия с футболистом.

"ПСЖ" рассчитывает, что Мбаппе подпишет новый контракт, сообщает Telegraph.

Читайте также:

Трансферная сага имени Килиана Мбаппе близка к логическому завершению. И ее исход не понравится президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу. Французские, испанские и английские СМИ пишут о том, что форвард останется в "ПСЖ".

Что ждет Мбаппе в будущем?

Звездный игрок не попал в заявку "ПСЖ" на домашний матч первого тура Лиги 1 с "Лорьяном" (0:0). Килиан Мбаппе был вынужден тренироваться с молодыми футболистами и теми, на кого тренерский штаб французского клуба не рассчитывает.

Мбаппе и Неймар на тренировке. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Руководство "ПСЖ" уже ведет переговоры с Мбаппе о новом контракте. Если Килиан подпишет соглашение, то не сможет следующим летом бесплатно покинуть клуб. В Париже обещают футболисту, что его продадут, если он захочет уйти через год. Однако чемпионам Франции нужны гарантии того, что на переходе Мбаппе клуб сможет хорошо заработать.

В следующую субботу "ПСЖ" сыграет с "Тулузой", но пока неизвестно, будет ли главная звезда столичной команды участвовать в этом матче.

Напомним, Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно.

Лидер "Динамо" готов сменить клуб: о ком речь.

Лунину будет тяжело: "Реал" нашел замену Куртуа.

У клубов АПЛ есть немало звездных болельщиков. За кого болеют Бред Питт, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости?

Деньги правят миром: Неймар сделал выбор не в пользу "бедной" "Барселоны".