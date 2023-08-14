Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунину будет тяжело: "Реал" нашел замену Куртуа arrow

Лунину будет тяжело: "Реал" нашел замену Куртуа

14 августа 2023 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунину будет тяжело: "Реал" нашел замену Куртуа
Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" решил вратарскую проблему, которая появилась после тяжелой травмы Тибо Куртуа. Новичком "королевского клуба" стал испанский вратарь Кепа Аррисабалага. 

Футболист официально перешел в "Реал" из лондонского "Челси", сообщает Marca

Читайте также:

Андрей Лунин снова будет бороться за место в основе мадридского "Реала". Главный конкурент украинца Тибо Куртуа надолго попал в лазарет, но испанский клуб уже нашел замену бельгийскому вратарю. 

Детали трансфера Кепы в "Реал" 

28-летний голкипер "Челси" будет выступать в составе "королевского клуба" до конца сезона 2023/2024. Мадридцы арендовали Кепу Аррисабалагу в "Челси" на весь сезон. При этом сделка исключает возможность выкупа контракта футболиста "Реалом". 

Андрею Лунину снова придется столкнуться с конкуренцией за место в основном составе "бланкос". В конце сезона, когда Тибо Куртуа снова будет в строю, Кепа Аррисабалага вернется в "Челси". 

Кепа Аррисабалага
Кепа Аррисабалага в игре с "Боруссией". Фото: Reuters/Jon Durr

В сезоне 2023/2024 испанец сыграл 39 поединков за "Челси" во всех турнирах и пропустил в них 45 голов. 

Лунин был основным вратарем "Реала" в матче первого тура Ла Лиги против "Атлетика". Мадридцы одержали на выезде победу со счетом 2:0. 

Напомним, Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно. 

Лидер "Динамо" готов сменить клуб: о ком речь. 

У клубов АПЛ есть немало звездных болельщиков. За кого болеют Бред Питт, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости?

Деньги правят миром: Неймар сделал выбор не в пользу "бедной" "Барселоны". 

Взбешенный Гвардиола набросился на Холанда: досталось даже оператору. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз