Лунину будет тяжело: "Реал" нашел замену Куртуа

Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Мадридский "Реал" решил вратарскую проблему, которая появилась после тяжелой травмы Тибо Куртуа. Новичком "королевского клуба" стал испанский вратарь Кепа Аррисабалага.

Футболист официально перешел в "Реал" из лондонского "Челси", сообщает Marca.

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Детали трансфера Кепы в "Реал"

28-летний голкипер "Челси" будет выступать в составе "королевского клуба" до конца сезона 2023/2024. Мадридцы арендовали Кепу Аррисабалагу в "Челси" на весь сезон. При этом сделка исключает возможность выкупа контракта футболиста "Реалом".

Андрею Лунину снова придется столкнуться с конкуренцией за место в основном составе "бланкос". В конце сезона, когда Тибо Куртуа снова будет в строю, Кепа Аррисабалага вернется в "Челси".

Кепа Аррисабалага в игре с "Боруссией". Фото: Reuters/Jon Durr

В сезоне 2023/2024 испанец сыграл 39 поединков за "Челси" во всех турнирах и пропустил в них 45 голов.

Лунин был основным вратарем "Реала" в матче первого тура Ла Лиги против "Атлетика". Мадридцы одержали на выезде победу со счетом 2:0.

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