Лунину будет тяжело: "Реал" нашел замену Куртуа
Мадридский "Реал" решил вратарскую проблему, которая появилась после тяжелой травмы Тибо Куртуа. Новичком "королевского клуба" стал испанский вратарь Кепа Аррисабалага.
Футболист официально перешел в "Реал" из лондонского "Челси", сообщает Marca.
Андрей Лунин снова будет бороться за место в основе мадридского "Реала". Главный конкурент украинца Тибо Куртуа надолго попал в лазарет, но испанский клуб уже нашел замену бельгийскому вратарю.
Детали трансфера Кепы в "Реал"
28-летний голкипер "Челси" будет выступать в составе "королевского клуба" до конца сезона 2023/2024. Мадридцы арендовали Кепу Аррисабалагу в "Челси" на весь сезон. При этом сделка исключает возможность выкупа контракта футболиста "Реалом".
Андрею Лунину снова придется столкнуться с конкуренцией за место в основном составе "бланкос". В конце сезона, когда Тибо Куртуа снова будет в строю, Кепа Аррисабалага вернется в "Челси".
В сезоне 2023/2024 испанец сыграл 39 поединков за "Челси" во всех турнирах и пропустил в них 45 голов.
Лунин был основным вратарем "Реала" в матче первого тура Ла Лиги против "Атлетика". Мадридцы одержали на выезде победу со счетом 2:0.
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