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Луніну буде важко: "Реал" знайшов заміну Куртуа

14 серпня 2023 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луніну буде важко: "Реал" знайшов заміну Куртуа
Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" розв'язав воротарську проблему, яка виникла після тяжкої травми Тібо Куртуа. Новачком "королівського клубу" став іспанський воротар Кепа Аррісабалага.

Футболіст офіційно перейшов у "Реал" із лондонського "Челсі", повідомляє Marca.

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Андрій Лунін знову боротиметься за місце в основі мадридського "Реалу". Головний конкурент українця Тібо Куртуа надовго потрапив до лазарету, але іспанський клуб уже знайшов заміну бельгійському воротареві.

Деталі трансферу Кепи до "Реалу"

28-річний голкіпер "Челсі" виступатиме у складі "королівського клубу" до кінця сезону 2023/2024. Мадридці орендували Кепу Аррісабалагу у "Челсі" на весь сезон. При цьому угода унеможливлює викуп контракту футболіста "Реалом".

Андрію Луніну знову доведеться зіткнутися із конкуренцією за місце в основному складі "бланкос". Наприкінці сезону, коли Тібо Куртуа знову буде в строю, Кепа Аррісабалага повернеться до "Челсі".

Кепа Аррісабалага
Кепа Аррісабалага у грі з "Боруссією". Фото: Reuters/Jon Durr

У сезоні 2023/2024 іспанець зіграв 39 поєдинків за "Челсі" у всіх турнірах та пропустив у них 45 голів.

Лунін був основним воротарем "Реала" у матчі першого туру Ла Ліги проти "Атлетіка". Мадридці здобули на виїзді перемогу з рахунком 2:0.

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