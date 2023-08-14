Луніну буде важко: "Реал" знайшов заміну Куртуа

Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Мадридський "Реал" розв'язав воротарську проблему, яка виникла після тяжкої травми Тібо Куртуа. Новачком "королівського клубу" став іспанський воротар Кепа Аррісабалага.

Футболіст офіційно перейшов у "Реал" із лондонського "Челсі", повідомляє Marca.

Читайте також:

Андрій Лунін знову боротиметься за місце в основі мадридського "Реалу". Головний конкурент українця Тібо Куртуа надовго потрапив до лазарету, але іспанський клуб уже знайшов заміну бельгійському воротареві.

Деталі трансферу Кепи до "Реалу"

28-річний голкіпер "Челсі" виступатиме у складі "королівського клубу" до кінця сезону 2023/2024. Мадридці орендували Кепу Аррісабалагу у "Челсі" на весь сезон. При цьому угода унеможливлює викуп контракту футболіста "Реалом".

Андрію Луніну знову доведеться зіткнутися із конкуренцією за місце в основному складі "бланкос". Наприкінці сезону, коли Тібо Куртуа знову буде в строю, Кепа Аррісабалага повернеться до "Челсі".

Кепа Аррісабалага у грі з "Боруссією". Фото: Reuters/Jon Durr

У сезоні 2023/2024 іспанець зіграв 39 поєдинків за "Челсі" у всіх турнірах та пропустив у них 45 голів.

Лунін був основним воротарем "Реала" у матчі першого туру Ла Ліги проти "Атлетіка". Мадридці здобули на виїзді перемогу з рахунком 2:0.

Нагадаємо, Мудрик може несподівано піти з "Челсі": що відомо.

Лідер "Динамо" готовий змінити клуб: про кого йдеться.

У клубів АПЛ є чимало зіркових уболівальників. За кого вболівають Бред Пітт, Джастін Тімберлейк та інші знаменитості?

Гроші правлять світом: Неймар зробив вибір не на користь "бідної" "Барселони".

Розлючений Гвардіола накинувся на Холанда: дісталося навіть оператору.