Европейский клуб не верит в лидера молодежной сборной Ротаня

Максим Таловеров пока еще игрок "Славии". Фото: Google

На прошедшем чемпионате Европы U-21 у сборной Украины выделялся центральный защитник Максим Таловеров. Футболист привлек к себе внимание, но его клуб продолжает в него не верить.

Пражская "Славия" не видит полуфиналиста молодежного Евро-2023 у себя в команде. Об этом сообщил журналист Владимир Зверов.

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В клубе не дают шансов

По информации источника, 23-летний талантливый украинский центрбек не входит в планы главного тренера "Славии" Индржиха Трпышовского.

Сейчас "Славия" не выпускает футболиста в основе и рассматривает варианты с его продажей или арендой.

Действующий контракт Таловерова со "Славией" действует до декабря 2026 года. В прошлом сезоне футболист играл в "Словане" и ЛАСКе. Максим отыграл 31 матч, в которых забил два гола и сделал один ассист.

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