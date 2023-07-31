Оновилась інформація щодо строків повернення головної зірки "Шахтаря"

Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

На початку нового сезону донецький "Шахтар" втратив двох основних футболістів. Йдеться про Георгія Судакова та Валерія Бондаря.

Стосовно Судакова надійшли певні зміни щодо його терміну відновлення, повідомив UA Футбол.

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Прогнози щодо Судакова більш радісні

Раніше повідомлялося, що через запалення та видалення апендициту Судаков буде відсутній близько двох місяців і повернеться наприкінці вересня, після перерви на матчі збірних.

Згідно з оновленою інформацією, автором якої є помічник головного тренера "Шахтаря" Олександр Чижов, Судаков після операції повернеться через місяць.

"Те, що сказав наш лікар, то це близько одного місяця", — сказав Чижов в ефірі Megogo.

Зазначимо, що минулого сезону Судаков за "Шахтар" у 39 матчах забив п’ять м’ячів та зробив 11 асистів.

Нагадаємо, "Шахтар" домовився про повернення 36-річного свого колишнього центрального захисника Дмитра Чигринського.

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