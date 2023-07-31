Оновилась інформація щодо строків повернення головної зірки "Шахтаря"
На початку нового сезону донецький "Шахтар" втратив двох основних футболістів. Йдеться про Георгія Судакова та Валерія Бондаря.
Стосовно Судакова надійшли певні зміни щодо його терміну відновлення, повідомив UA Футбол.
"Шахтар" активно шукає гравців, які замінять Бондаря, а стосовно Судакова, то йому заміни поки не шукають.
Прогнози щодо Судакова більш радісні
Раніше повідомлялося, що через запалення та видалення апендициту Судаков буде відсутній близько двох місяців і повернеться наприкінці вересня, після перерви на матчі збірних.
Згідно з оновленою інформацією, автором якої є помічник головного тренера "Шахтаря" Олександр Чижов, Судаков після операції повернеться через місяць.
"Те, що сказав наш лікар, то це близько одного місяця", — сказав Чижов в ефірі Megogo.
Зазначимо, що минулого сезону Судаков за "Шахтар" у 39 матчах забив п’ять м’ячів та зробив 11 асистів.
Нагадаємо, "Шахтар" домовився про повернення 36-річного свого колишнього центрального захисника Дмитра Чигринського.
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