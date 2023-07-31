Обновилась информация о сроках возвращения главной звезды "Шахтера"

Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

В начале нового сезона донецкий "Шахтер" потерял двух основных футболистов. Речь идет о Георгии Судакове и Валерии Бондаре.

В отношении Судакова поступили определенные изменения по его срокам восстановления, сообщил UA Футбол.

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Прогнозы относительно Судакова более радостны

Ранее сообщалось, что из-за воспаления и удаления аппендицита Судаков будет отсутствовать около двух месяцев и вернется в конце сентября, после перерыва на матчи сборных.

Согласно обновленной информации, автором которой является помощник главного тренера "Шахтера" Александр Чижов, Судаков после операции вернется через месяц.

"То, что сказал наш врач, это около одного месяца", — сказал Чижов в эфире Megogo.

Отметим, что в прошлом сезоне Судаков за "Шахтер" в 39 матчах забил пять мячей и совершил 11 ассистов.

Напомним, "Шахтер" договорился о возвращении 36-летнего своего бывшего центрального защитника Дмитрия Чигринского.

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