Лидер "Шахтера" поможет команде в важных матчах: о чем идет речь

Судаков в составе молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен сможет рассчитывать на одного из лучших игроков команды уже в ближайших поединках. Хорошая новость поступила из лазарета "горняков".

Георгий Судаков близок к возвращению на поле, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Владимира Зверова.

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В сезоне 2023/2024 "Шахтер" ждут серьезные испытания под руководством нового тренерского штаба. Лидером донецкой команды должен окончательно стать Георгий Судаков. Однако 20-летний полузащитник молодежной сборной Украины пропустил начало сезона.

Возвращение Судакова

Месяц назад молодой футболист перенес операцию по причине аппендицита. Хирургическое вмешательство прошло успешно, игрок уже практически полностью восстановился. Георгий Судаков готов вернуться в строй уже в ближайшие недели.

Судаков в "Шахтере". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Донецкая команда не смогла набрать максимум очков в трех стартовых турах украинской Премьер-лиги. Она допустила одну осечку в выездном поединке с "Вересом" (1:1). В итоге турнирную таблицу УПЛ возглавил амбициозный "Рух".

В ближайшее время "Шахтер" сыграет сразу три поединка на выезде. Соперниками донецкой команды станут "Кривбасс", "Колос" и "Минай".

По итогам прошлого сезона Георгий Судаков был признан лучшим футболистом "Шахтера". Он сыграл 39 поединков во всех турнирах, забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

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