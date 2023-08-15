"Динамо" приняло решение об увольнении Луческу

Мирча Луческу на тренировке "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Поражение киевского "Динамо" от греческого "Ариса" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций разочаровало не только болельщиков клуба. Руководство команды также решило сделать определенные выводы.

В случае, если клуб не пройдет в групповой этап турнира, будут приняты кадровые решения, сообщил Динамо Киев Inside.

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Луческу готовит команду к "Арису". Фото: "Динамо" Киев

Луческу уйдет, но есть нюанс

По информации источников в клубе, с Луческу расстанутся, если команда не сможет выйти в групповой этап Лиги конференций.

Отмечается, что стороны в таком случае достигнут компромисса в вопросе компенсации перед главным тренером.

Источник намекнул, что Луческу сменит на должности главного тренера легенда клуба Александр Шовковский, который сейчас работает ассистентом румынского специалиста.

Если "Динамо" пройдет по итогам двух матчей "Арис", то в плей-офф сыграет с победителем пары турецкого "Бешикташа" и азербайджанского "Нефтчи".

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