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"ПСЖ" заменит Неймара звездой сборной Италии

15 августа 2023 11:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"ПСЖ" заменит Неймара звездой сборной Италии
Федерико Кьеза празднует гол. Фото: instagram.com/fedexchiesa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский "ПСЖ" определился с кандидатурой футболиста, который сможет заменить Неймара. Бразилец перешел в саудовский "Аль-Хиляль", однако на его место претендует молодая звезда сборной Италии.

В Париж может переехать полузащитник Федерико Кьеза,  сообщает La Gazzetta dello Sport

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Бразилец Неймар принял предложение от клуба "Аль-Хиляль" и переехал в Саудовскую Аравию. Но его место в стартовом составе "ПСЖ" не останется вакантным. Французский клуб готовит предложение для туринского "Ювентуса" по Федерико Кьезе. 

Детали трансфера Кьезы 

25-летний футболист сборной Италии недоволен своим положением в туринской команде. Он хочет уйти из "Ювентуса" и готов принять предложение "ПСЖ". Французы готовы заплатить за игрока, который защищал цвета "старой синьоры" три года, порядка 50 млн евро. 

Федерико Кьеза
Кьеза в матче за "Ювентус". Фото: instagram.com/fedexchiesa/

Контракт Федерико Кьезы с "Ювентусом" действует до лета 2025 года. Туринский клуб хочет сохранить одну из своих главных звезд, но решение футболиста об уходе может иметь решающее значение. "ПСЖ" хочет закрыть эту сделку за две недели. 

В сезоне 2022/2023 Федерико Кьеза сыграл за "Ювентус" 33 поединка во всех турнирах. Он забил четыре года и сделал шесть результативных передач. 

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