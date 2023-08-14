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Нефтяные деньги победили и Неймар "стал" игроком клуба из Ближнего Востока

14 августа 2023 16:35
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Агабекян Карен
редактор
Нефтяные деньги победили и Неймар "стал" игроком клуба из Ближнего Востока
Неймар вскоре уедет на Ближний Восток. Фото: RedBull.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Трансферная сага с переходом вингера "ПСЖ" Неймара сегодня-завтра официально завершится. Футболист на стадии подписания контракта.

Бразилец станет игроком "Аль-Хилаля" из Саудовской Аравии, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Ранее футболиста хотела вернуть "Барселона", но готова была сделать это бесплатно. Каталонцы учитывали, что катарское руководство хотело избавиться от игрока. Однако "ПСЖ" не хотело расставаться с игроком бесплатно.

На Ближнем Востоке больше денег

По информации источника, 14 августа футболист подпишет контракт с клубом. Также сегодня он должен был пройти медосмотр.

"ПСЖ" за трансфер бразильца получит около 100 млн евро. При этом зарплата футболиста составит 160 млн евро за два сезона. Соответственно, контракт с Немаром будет подписан до лета 2025 года.

В "ПСЖ" отказались от звезды из-за его травматичности, большой зарплаты и недовольства болельщиков. Ранее по этой же причине клуб не стал удерживать Лионеля Месси и Серхио Рамоса.

В начале лета Неймар также получал предложения из Саудовской Аравиии, но он все отвергал.

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