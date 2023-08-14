Нефтяные деньги победили и Неймар "стал" игроком клуба из Ближнего Востока
Трансферная сага с переходом вингера "ПСЖ" Неймара сегодня-завтра официально завершится. Футболист на стадии подписания контракта.
Бразилец станет игроком "Аль-Хилаля" из Саудовской Аравии, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее футболиста хотела вернуть "Барселона", но готова была сделать это бесплатно. Каталонцы учитывали, что катарское руководство хотело избавиться от игрока. Однако "ПСЖ" не хотело расставаться с игроком бесплатно.
На Ближнем Востоке больше денег
По информации источника, 14 августа футболист подпишет контракт с клубом. Также сегодня он должен был пройти медосмотр.
"ПСЖ" за трансфер бразильца получит около 100 млн евро. При этом зарплата футболиста составит 160 млн евро за два сезона. Соответственно, контракт с Немаром будет подписан до лета 2025 года.
В "ПСЖ" отказались от звезды из-за его травматичности, большой зарплаты и недовольства болельщиков. Ранее по этой же причине клуб не стал удерживать Лионеля Месси и Серхио Рамоса.
В начале лета Неймар также получал предложения из Саудовской Аравиии, но он все отвергал.
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