Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Нафтові гроші перемогли і Неймар "став" гравцем клубу з Близького Сходу arrow

Нафтові гроші перемогли і Неймар "став" гравцем клубу з Близького Сходу

14 серпня 2023 16:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Нафтові гроші перемогли і Неймар "став" гравцем клубу з Близького Сходу
Неймар незабаром поїде до Близького Сходу. Фото: RedBull.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Трансферна сага з переходом вінгера "ПСЖ" Неймара сьогодні-завтра офіційно завершиться. Футболіст на стадії підписання контракту.

Бразилець стане гравцем "Аль-Хілаля" із Саудівської Аравії, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

Раніше футболіста хотіла повернути "Барселона", але була готова зробити це безплатно. Каталонці враховували, що катарське керівництво хотіло позбутися гравця. Проте "ПСЖ" не хотіло розлучатися із гравцем безплатно.

На Близькому Сході більше грошей

За інформацією джерела, 14 серпня футболіст підпише контракт із клубом. Також сьогодні він мав пройти медогляд.

"ПСЖ" за трансфер бразильця отримає близько 100 млн євро. При цьому зарплата футболіста становитиме 160 млн євро за два сезони. Відповідно, контракт із Немаром буде підписано до літа 2025 року.

У "ПСЖ" відмовилися від зірки через його травматичність, велику зарплату та невдоволення вболівальників. Раніше з цієї причини клуб не став утримувати Ліонеля Мессі та Серхіо Рамоса.

На початку літа Неймар також отримував пропозиції із Саудівської Аравії, але він тоді усім відмовляв.

Нагадаємо, Мудрик може несподівано піти з "Челсі": що відомо.

У клубів АПЛ є чимало зіркових уболівальників. За кого вболівають Бред Пітт, Джастін Тімберлейк та інші знаменитості?

Розлючений Гвардіола накинувся на Холанда: дісталося навіть оператору.

Лідер "Динамо" готовий змінити клуб: про кого мова.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз