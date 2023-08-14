Нафтові гроші перемогли і Неймар "став" гравцем клубу з Близького Сходу

Неймар незабаром поїде до Близького Сходу. Фото: RedBull.com

Трансферна сага з переходом вінгера "ПСЖ" Неймара сьогодні-завтра офіційно завершиться. Футболіст на стадії підписання контракту.

Бразилець стане гравцем "Аль-Хілаля" із Саудівської Аравії, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Раніше футболіста хотіла повернути "Барселона", але була готова зробити це безплатно. Каталонці враховували, що катарське керівництво хотіло позбутися гравця. Проте "ПСЖ" не хотіло розлучатися із гравцем безплатно.

На Близькому Сході більше грошей

За інформацією джерела, 14 серпня футболіст підпише контракт із клубом. Також сьогодні він мав пройти медогляд.

"ПСЖ" за трансфер бразильця отримає близько 100 млн євро. При цьому зарплата футболіста становитиме 160 млн євро за два сезони. Відповідно, контракт із Немаром буде підписано до літа 2025 року.

У "ПСЖ" відмовилися від зірки через його травматичність, велику зарплату та невдоволення вболівальників. Раніше з цієї причини клуб не став утримувати Ліонеля Мессі та Серхіо Рамоса.

На початку літа Неймар також отримував пропозиції із Саудівської Аравії, але він тоді усім відмовляв.

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