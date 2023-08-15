Малиновский сменит клуб до осени: "Марсель" принял решение
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский намерен покинуть "Марсель" до конца летнего трансферного окна. У футболиста есть предложения сразу от нескольких клубов.
"Марсель" ждет выгодное предложение по Малиновскому, сообщает Foot Mercato.
В начале 2023 года Руслан Малиновский пришел в "Марсель" по приглашению Игора Тудора, который в прошлом сезоне был главным тренером французской команды. Через несколько месяцев "Олимпик" выкупил контракт игрока у "Аталанты". Однако новому наставнику Марселино украинец оказался не нужен.
Куда уйдет Малиновский?
Опытный полузащитник не испытывает нехватки предложений от других клубов. В услугах Руслана Малиновского заинтересован турецкий "Бешикташ", а также итальянские "Торино", "Болонья", "Дженоа" и "Монца". Есть интерес и от неназванных команд из английской Премьер-лиги.
Также интерес к украинскому хавбеку проявил немецкий "Унион", который по итогам прошлого сезона завоевал право на выступление в еврокубках. Берлинцы проводят активное трансферное окно. В клубе понимают, что опытные игроки помогут закрепить успех прошлого сезона. Немецкий клуб уже готовит предложение по Малиновскому.
В "Марселе" понимают, что есть шанс заработать на трансфере украинского игрока. Французский клуб увеличил трансферную стоимость Малиновского, которая теперь составляет 13 млн евро. Сам Руслан с нетерпением ждет переход в другой клуб.
Напомним, лидер "Шахтера" поможет команде в важных матчах: о чем идет речь.
Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно.
Лидер "Динамо" готов сменить клуб: о ком речь.
Мбаппе принял решение о будущем и разочаровал топ-клуб.
Европейский клуб не верит в лидера молодежной сборной Ротаня.