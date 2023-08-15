Малиновский сменит клуб до осени: "Марсель" принял решение

Руслан Малиновский на тренировке. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский намерен покинуть "Марсель" до конца летнего трансферного окна. У футболиста есть предложения сразу от нескольких клубов.

"Марсель" ждет выгодное предложение по Малиновскому, сообщает Foot Mercato.

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В начале 2023 года Руслан Малиновский пришел в "Марсель" по приглашению Игора Тудора, который в прошлом сезоне был главным тренером французской команды. Через несколько месяцев "Олимпик" выкупил контракт игрока у "Аталанты". Однако новому наставнику Марселино украинец оказался не нужен.

Куда уйдет Малиновский?

Опытный полузащитник не испытывает нехватки предложений от других клубов. В услугах Руслана Малиновского заинтересован турецкий "Бешикташ", а также итальянские "Торино", "Болонья", "Дженоа" и "Монца". Есть интерес и от неназванных команд из английской Премьер-лиги.

Руслан Малиновский в "Марселе". Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

Также интерес к украинскому хавбеку проявил немецкий "Унион", который по итогам прошлого сезона завоевал право на выступление в еврокубках. Берлинцы проводят активное трансферное окно. В клубе понимают, что опытные игроки помогут закрепить успех прошлого сезона. Немецкий клуб уже готовит предложение по Малиновскому.

В "Марселе" понимают, что есть шанс заработать на трансфере украинского игрока. Французский клуб увеличил трансферную стоимость Малиновского, которая теперь составляет 13 млн евро. Сам Руслан с нетерпением ждет переход в другой клуб.

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