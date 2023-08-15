Маліновський змінить клуб до осені: "Марсель" ухвалив рішення
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський має намір залишити "Марсель" до кінця літнього трансферного вікна. У футболіста є пропозиції одразу від кількох клубів.
"Марсель" чекає вигідну пропозицію щодо Маліновського, повідомляє Foot Mercato.
На початку 2023 року Руслан Маліновський прийшов до "Марселя" на запрошення Ігора Тудора, який минулого сезону був головним тренером французької команди. За кілька місяців "Олімпік" викупив контракт гравця у "Аталанти". Проте новому наставнику Марселіно українець виявився не потрібним.
Куди піде Маліновський?
Досвідчений півзахисник не відчуває брак пропозицій від інших клубів. У послугах Руслана Маліновського зацікавлений турецький "Бешикташ", а також італійські "Торіно", "Болонья", "Дженоа" та "Монца". Є інтерес і від неназваних команд з англійської Прем'єр-ліги.
Також інтерес до українського хавбека виявив німецький "Уніон", який за підсумками минулого сезону завоював право на виступ у єврокубках. Берлінці проводять активне трансферне вікно. У клубі розуміють, що досвідчені гравці допоможуть закріпити успіх минулого сезону. Німецький клуб уже готує пропозицію щодо Маліновського.
У "Марселі" розуміють, що є шанс заробити на трансфері українського гравця. Французький клуб збільшив трансферну вартість Маліновського, яка тепер становить 13 млн євро. Сам Руслан з нетерпінням чекає на перехід до іншого клубу.
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