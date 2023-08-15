Маліновський змінить клуб до осені: "Марсель" ухвалив рішення

Руслан Маліновський на тренуванні. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський має намір залишити "Марсель" до кінця літнього трансферного вікна. У футболіста є пропозиції одразу від кількох клубів.

"Марсель" чекає вигідну пропозицію щодо Маліновського, повідомляє Foot Mercato.

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На початку 2023 року Руслан Маліновський прийшов до "Марселя" на запрошення Ігора Тудора, який минулого сезону був головним тренером французької команди. За кілька місяців "Олімпік" викупив контракт гравця у "Аталанти". Проте новому наставнику Марселіно українець виявився не потрібним.

Куди піде Маліновський?

Досвідчений півзахисник не відчуває брак пропозицій від інших клубів. У послугах Руслана Маліновського зацікавлений турецький "Бешикташ", а також італійські "Торіно", "Болонья", "Дженоа" та "Монца". Є інтерес і від неназваних команд з англійської Прем'єр-ліги.

Руслан Маліновський у "Марселі". Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

Також інтерес до українського хавбека виявив німецький "Уніон", який за підсумками минулого сезону завоював право на виступ у єврокубках. Берлінці проводять активне трансферне вікно. У клубі розуміють, що досвідчені гравці допоможуть закріпити успіх минулого сезону. Німецький клуб уже готує пропозицію щодо Маліновського.

У "Марселі" розуміють, що є шанс заробити на трансфері українського гравця. Французький клуб збільшив трансферну вартість Маліновського, яка тепер становить 13 млн євро. Сам Руслан з нетерпінням чекає на перехід до іншого клубу.

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