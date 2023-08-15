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"ПСЖ" замінить Неймара зіркою збірної Італії

15 серпня 2023 11:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"ПСЖ" замінить Неймара зіркою збірної Італії
Федеріко К'єза святкує гол. Фото: instagram.com/fedexchiesa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький "ПСЖ" визначився із кандидатурою футболіста, який зможе замінити Неймара. Бразилець перейшов до саудівського "Аль-Хіляля", проте на його місце претендує молода зірка збірної Італії.

До Парижа може переїхати півзахисник Федеріко К'єза, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Бразилець Неймар прийняв пропозицію від клубу "Аль-Хіляль" та переїхав до Саудівської Аравії. Але його місце у стартовому складі "ПСЖ" не залишиться вакантним. Французький клуб готує пропозицію для туринського "Ювентуса" щодо Федеріко К'єзі.

Деталі трансферу К'єзи

25-річний футболіст збірної Італії незадоволений своїм становищем у туринській команді. Він хоче піти з "Ювентуса" та готовий прийняти пропозицію "ПСЖ". Французи готові заплатити за гравця, який захищав кольори "старої синьйори" три роки, близько 50 млн євро.

Федеріко К'єза
К'єза у матчі за "Ювентус". Фото: instagram.com/fedexchiesa/

Контракт Федеріко К'єзи з "Ювентусом" діє до літа 2025 року. Туринський клуб хоче зберегти одну зі своїх головних зірок, але рішення футболіста про звільнення може мати вирішальне значення. "ПСЖ" хоче закрити цю угоду за два тижні.

У сезоні 2022/2023 Федеріко К'єза зіграв за "Ювентус" 33 поєдинки у всіх турнірах. Він забив чотири роки та зробив шість результативних передач.

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