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Цыганков обратился к украинским болельщикам из-за "Динамо"

15 августа 2023 13:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков обратился к украинским болельщикам из-за "Динамо"
Виктор Цыганков перед матчем "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков попросил болельщиков "Динамо" оказаться команде максимальную поддержку в ближайшем матче. Подопечные Мирчи Луческу сыграют с греческим "Арисом" в Лиге Конференций. 

"Динамо" необходимо побеждать и забить сопернику не менее двух голов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу киевской команды в Instagram.

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Виктор Цыганков остался в душе "динамовцем" даже после перехода в "Жирону". "Бело-синим" предстоит сложный матч с "Арисом" в Бухаресте. Неделю назад киевская команда уступила сопернику в Греции со счетом 0:1. 

Что сказал Цыганков? 

"Динамо" устроит только победа со счетом 2:0 при условии, что киевская команда не пропустит в ответном матче в свои ворота. Любой другой исход будет означать, что подопечные Мирчи Луческу прекратят выступления в Лиге Конференций. 

В таком ситуации "Динамо" необходима максимальная поддержка. Даже Виктор Цыганков, который с начала 2023 года выступает в чемпионате Испании, попросил болельщиков киевской команды о помощи. 

Виктор Цыганков
Цыганков празднует гол. Фото: instagram.com/gironafc/

"Дорогие украинцы! В эти тяжелые времена мы должны быть все вместе. Поэтому прошу вас: у кого есть возможность, поддержите футбольный клуб "Динамо" (Киев) в этот четверг в матче против "Ариса" на стадионе "Рапид". Парням обязательно нужна ваша поддержка. Берегите себя. Слава Украине", — заявил Виктор Цыганков. 

Украинский полузащитник уже отметился результативными действиями в первом туре чемпионата Испании в сезоне 2023/2024. Он сделал результативную передачу на Артема Довбика в выездном поединке против "Реала Сосьедада" (1:1). 

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