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Циганков звернувся до українських уболівальників через "Динамо"

15 серпня 2023 13:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков звернувся до українських уболівальників через "Динамо"
Віктор Циганков перед матчем "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Циганков попросив уболівальників "Динамо" виявитися команді максимальну підтримку у найближчому матчі. Підопічні Мірчі Луческу зіграють із грецьким "Арісом" у Лізі Конференцій.

"Динамо" необхідно перемагати та забивати супернику не менше двох голів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну сторінку київської команди в Instagram.

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Віктор Циганков залишився в душі "динамівцем" навіть після переходу до "Жирони". На "біло-синіх" чекає складний матч з "Арісом" у Бухаресті. Тиждень тому київська команда поступилася супернику у Греції з рахунком 0:1.

Що сказав Циганков?

"Динамо" влаштує лише перемога з рахунком 2:0 за умови, що київська команда не пропустить у матчі-відповіді у свої ворота. Будь-який інший результат означатиме, що підопічні Мірчі Луческу припинять виступи у Лізі Конференцій.

У такій ситуації "Динамо" потрібна максимальна підтримка. Навіть Віктор Циганков, який з початку 2023 року виступає у чемпіонаті Іспанії, попросив уболівальників київської команди про допомогу.

Віктор Циганков
Циганков святкує гол. Фото: instagram.com/gironafc/

"Дорогі українці! У ці складні часи ми повинні бути всі разом. Тому прошу вас: у кого є можливість, підтримайте футбольний клуб "Динамо" (Київ) цього четверга у матчі проти "Аріса" на стадіоні "Рапід". Хлопцям обов'язково потрібна ваша підтримка. Бережіть себе. Слава Україні", — заявив Віктор Циганков.

Український півзахисник уже відзначився результативними діями у першому турі чемпіонату Іспанії у сезоні 2023/2024. Він зробив результативну передачу на Артема Довбика у виїзному поєдинку проти "Реала Сосьєдада" (1:1).

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