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"Динамо" готове продати ще двох гравців: про кого йдеться

16 серпня 2023 13:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" готове продати ще двох гравців: про кого йдеться
Денис Гармаш на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" шукає нові клуби ще для двох футболістів. Ці гравці виявилися непотрібними головному тренеру команди Мірчі Луческу.

Сідклей та Денис Гармаш отримали дозвіл шукати нові команди, повідомляє "Динамоманія".

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Ветеран київського "Динамо" Денис Гармаш та бразилець Сідклей не увійшли до планів тренерського штабу команди на новий сезон. Футболістів виставили на трансфер, проте потенційні покупці не поспішають із пропозиціями.

Мірча Луческу
Луческу вирішують долю гравців. Фото: пресслужба "Динамо"

Доля гравців "Динамо"

Сідклей та Денис Гармаш тренуються з гравцями молодіжного складу "Динамо". Київський клуб надав футболістам можливість підтримувати форму перед тим, як вони знайдуть нові команди.

Контракт Сідклея з "Динамо" діє до кінця 2024 року. Денис Гармаш пов'язаний із київським клубом угодою до літа 2025 року. "Біло-сині" готові піти на поступки трансферами цих гравців.

Минулого сезону Денис Гармаш зіграв за "Динамо" 33 поєдинки у всіх турнірах. На його рахунку одна результативна передача та три голи, у тому числі дубль у ворота АЕКу.

Бразилець Сідклей відіграв минулий сезон на правах оренди у болгарському клубі ЦСКА. Він забив гол і зробив результативну передачу у 15 поєдинках.

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