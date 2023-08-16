Мессі встановив перший рекорд в "Інтері": Кривцов та Альба допомогли аргентинцю

Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters/James Lang

Американська команда "Інтер Маямі" продовжує перемагати після серйозного кадрового посилення у літнє трансферне вікно. У півфіналі Кубка ліг підопічні Херардо Мартіно розгромили "Філадельфію Юніон".

Ліонель Мессі записав на свій рахунок ще один гол, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Інтер" обіграв "Філадельфію" з рахунком 4:1. Гості відкрили рахунок уже на третій хвилині зустрічі. Хосеф Мартінес забив гол після передачі українського захисника Сергія Кривцова. Команда Мартіно впевнено довела поєдинок до яскравої перемоги. Важливо відзначити голи Жорді Альби, а також новачка клубу з Маямі Давіда Руїса.

Мессі йде на рекорд

Аргентинський лідер "Інтера" забив у цій зустрічі черговий гол. Це вже дев'ятий м'яч Ліонеля Мессі у футболці американської команди.

Мессі під час атаки "Інтера". Фото: Reuters/Bill Streicher

Таким чином аргентинець вийшов на чисте третє місце у списку найкращих бомбардирів за всю історію "Інтера". Цю таблицю очолює колишній форвард "Реала" Гонсало Ігуаїн, який забив 29 м'ячів. На другому місці опинився Леонардо Кампана, в активі якого 16 голів.

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