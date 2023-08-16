Месси установил первый рекорд в "Интере": Кривцов и Альба помогли аргентинцу

Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters/James Lang

Американская команда "Интер Майами" продолжает побеждать после серьезного кадрового усиления в летнее трансферное окно. В полуфинале Кубка лиг подопечные Херардо Мартино разгромили "Филадельфию Юнион".

Лионель Месси записал на свой счет еще один гол, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Интер" обыграл "Филадельфию" со счетом 4:1. Гости открыли счет уже на третьей минуте встречи. Хосеф Мартинес забил гол после передачи украинского защитника Сергея Кривцова. Команда Мартино уверенно довела поединок до яркой победы. Важно отметить и голы Жорди Альбы, а также новичка клуба из Майами Давида Руиса.

Месси идет на рекорд

Аргентинский лидер "Интера" забил в этой встрече очередной гол. Это уже девятый мяч Лионеля Месси в футболке американской команды.

Месси во время атаки "Интера". Фото: Reuters/Bill Streicher

Таким образом аргентинец вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю "Интера". Эту таблицу возглавляет бывший форвард "Реала" Гонсало Игуаин, который забил 29 мячей. На втором месте оказался Леонардо Кампана, в активе которого 16 голов.

Напомним, Лунин может перейти в топ-клуб: отпустит ли "Реал" украинца.

Виктор Цыганков обратился к украинским болельщикам из-за "Динамо".

"Динамо" приняло решение об увольнении Луческу.

Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно.

Мбаппе принял решение о будущем и разочаровал топ-клуб.