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Месси установил первый рекорд в "Интере": Кривцов и Альба помогли аргентинцу

16 августа 2023 10:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси установил первый рекорд в "Интере": Кривцов и Альба помогли аргентинцу
Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters/James Lang
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Американская команда "Интер Майами" продолжает побеждать после серьезного кадрового усиления в летнее трансферное окно. В полуфинале Кубка лиг подопечные Херардо Мартино разгромили "Филадельфию Юнион". 

Лионель Месси записал на свой счет еще один гол, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Интер" обыграл "Филадельфию" со счетом 4:1. Гости открыли счет уже на третьей минуте встречи. Хосеф Мартинес забил гол после передачи украинского защитника Сергея Кривцова. Команда Мартино уверенно довела поединок до яркой победы. Важно отметить и голы Жорди Альбы, а также новичка клуба из Майами Давида Руиса. 

Месси идет на рекорд 

Аргентинский лидер "Интера" забил в этой встрече очередной гол. Это уже девятый мяч Лионеля Месси в футболке американской команды. 

Лионель Месси
Месси во время атаки "Интера". Фото: Reuters/Bill Streicher

Таким образом аргентинец вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю "Интера". Эту таблицу возглавляет бывший форвард "Реала" Гонсало Игуаин, который забил 29 мячей. На втором месте оказался Леонардо Кампана, в активе которого 16 голов.

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