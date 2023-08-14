Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Не только Месси: Бекхэм показал, как окружил себя звездами футбола arrow

Не только Месси: Бекхэм показал, как окружил себя звездами футбола

14 августа 2023 17:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Не только Месси: Бекхэм показал, как окружил себя звездами футбола
Дэвид Бекхэм приветствует Жорди Альбу. Фото: Reuters/Jim Rassol
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Владелец футбольного клуба "Интер Майами" за несколько последних месяцев пригласил в свой клуб сразу несколько известных футболистов. Главной звездой команды стал Лионель Месси. 

Бекхэм продемонстрировал, что в клубе воцарилась прекрасная атмосфера, на своей странице в Instagram

Читайте также:

"Интер" из Майами провел фантастическое летнее трансферное окно. Американский клуб пригласил сразу несколько футболистов, которые считаются легендами каталонской "Барселоны". Результат не заставил себя ждать. 

Бекхэм доволен новичками 

Владелец "Интера" опубликовал фото, на котором позирует со звездными новичками своей команды. Жорди Альба, Лионель Месси, а также сам Дэвид Бекхэм с младшим сыном Крузом. Компания весело отдыхает в ресторане. "Улыбки повсюду", — подписал снимок Дэвид Бекхэм. 

Месси и Бекхэм
Альба, Месси, Круз и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

"Звездный десант" клуба из Майами может быть полностью доволен результатами команды. После усиления на трансферном рынке "Интер" успел выйти в полуфинал Кубка лиг, где сыграет с "Филадельфией Юнион". Поединок состоится рано утром 16 августа. 

Лионель Месси уже провел за "Интер" пять поединков, в которых забил восемь голов и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно. 

Лидер "Динамо" готов сменить клуб: о ком речь. 

Лунину будет тяжело: "Реал" нашел замену Куртуа. 

Мбаппе принял решение о будущем и разочаровал топ-клуб. 

У клубов АПЛ есть немало звездных болельщиков. За кого болеют Бред Питт, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости?

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз