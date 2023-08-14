Не только Месси: Бекхэм показал, как окружил себя звездами футбола

Дэвид Бекхэм приветствует Жорди Альбу. Фото: Reuters/Jim Rassol

Владелец футбольного клуба "Интер Майами" за несколько последних месяцев пригласил в свой клуб сразу несколько известных футболистов. Главной звездой команды стал Лионель Месси.

Бекхэм продемонстрировал, что в клубе воцарилась прекрасная атмосфера, на своей странице в Instagram.

Читайте также:

"Интер" из Майами провел фантастическое летнее трансферное окно. Американский клуб пригласил сразу несколько футболистов, которые считаются легендами каталонской "Барселоны". Результат не заставил себя ждать.

Бекхэм доволен новичками

Владелец "Интера" опубликовал фото, на котором позирует со звездными новичками своей команды. Жорди Альба, Лионель Месси, а также сам Дэвид Бекхэм с младшим сыном Крузом. Компания весело отдыхает в ресторане. "Улыбки повсюду", — подписал снимок Дэвид Бекхэм.

Альба, Месси, Круз и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

"Звездный десант" клуба из Майами может быть полностью доволен результатами команды. После усиления на трансферном рынке "Интер" успел выйти в полуфинал Кубка лиг, где сыграет с "Филадельфией Юнион". Поединок состоится рано утром 16 августа.

Лионель Месси уже провел за "Интер" пять поединков, в которых забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно.

Лидер "Динамо" готов сменить клуб: о ком речь.

Лунину будет тяжело: "Реал" нашел замену Куртуа.

Мбаппе принял решение о будущем и разочаровал топ-клуб.

У клубов АПЛ есть немало звездных болельщиков. За кого болеют Бред Питт, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости?