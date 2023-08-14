Не лише Мессі: Бекхем показав, як оточив себе зірками футболу

Девід Бекхем вітає Жорді Альбу. Фото: Reuters/Jim Rassol

Власник футбольного клубу "Інтер Маямі" за кілька останніх місяців запросив до свого клубу одразу кілька відомих футболістів. Головною зіркою команди став Ліонель Мессі.

Бекхем продемонстрував, що в клубі запанувала чудова атмосфера, на своїй сторінці в Instagram.

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Бекхем задоволений новачками

Власник "Інтера" опублікував фото, на якому позує із зірковими новачками своєї команди. Жорді Альба, Ліонель Мессі, а також сам Девід Бекхем із молодшим сином Крузом. Компанія весело відпочиває у ресторані. "Посмішки всюди", — підписав знімок Девід Бекхем.

Альба, Мессі, Круз та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/

"Зоряний десант" клубу з Маямі може бути повністю задоволений результатами команди. Після посилення на трансферному ринку "Інтер" встиг вийти до півфіналу Кубка ліг, де зіграє з "Філадельфією Юніон". Поєдинок відбудеться рано-вранці 16 серпня.

Ліонель Мессі вже провів за "Інтер" п'ять поєдинків, у яких забив вісім голів та зробив одну результативну передачу.

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