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Мессі знову забиває за "Інтер Майамі" та виходить у півфінал Кубка ліг

12 серпня 2023 09:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мессі знову забиває за "Інтер Майамі" та виходить у півфінал Кубка ліг
Мессі забив 8 голів у 5 матчах в США. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Ліонель Мессі продовжує забивати в кожному матчі. Цього разу чемпіон світу відзначився у грі чвертьфіналу Кубка ліг проти Шарлотт. Проте в цей момент рахунок вже встановлював 3:0.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Номінальні господарі поля не залишили шансів супернику, забивши чотири голи. Відкрив рахунок Мартінес на 12-й хвилині з пенальті, потім в першому таймі подвоїв Тейлор. А на 78-й хвилині суперники забили ще й власні ворота. Відзачився Маланда.

Аргентинський нападник американської команди Ліонель Мессі забив у кінцівці зустрічі, встановивши фінальний рахунок — 4:0. Він забив в дотик після прострілу з лівого флангу. Таким чином у нього вже 8 голів у перших 5 матчах в США.

Зазначимо, український захисник “Інтер Маямі” Ігор Кривцов провів весь поєдинок на полі.

Півфінал з Філадельфією

У півфіналі команда Бекхема зіграє проти “Філадельфії Юніон”, яка пройшла мексиканській “Керетаро” 2:1 завдяки голам Буено та Донована.

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