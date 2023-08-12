Мессі знову забиває за "Інтер Майамі" та виходить у півфінал Кубка ліг
Ліонель Мессі продовжує забивати в кожному матчі. Цього разу чемпіон світу відзначився у грі чвертьфіналу Кубка ліг проти Шарлотт. Проте в цей момент рахунок вже встановлював 3:0.
Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.
Номінальні господарі поля не залишили шансів супернику, забивши чотири голи. Відкрив рахунок Мартінес на 12-й хвилині з пенальті, потім в першому таймі подвоїв Тейлор. А на 78-й хвилині суперники забили ще й власні ворота. Відзачився Маланда.
Аргентинський нападник американської команди Ліонель Мессі забив у кінцівці зустрічі, встановивши фінальний рахунок — 4:0. Він забив в дотик після прострілу з лівого флангу. Таким чином у нього вже 8 голів у перших 5 матчах в США.
Lionel Messi becomes the first player in the history of soccer to score 8 goals in his first 5 matches. 😮💨🐐pic.twitter.com/KYR0ggQ1K2— Guinness World Records (parody) (@_Wessinho) August 12, 2023
Зазначимо, український захисник “Інтер Маямі” Ігор Кривцов провів весь поєдинок на полі.
Півфінал з Філадельфією
У півфіналі команда Бекхема зіграє проти “Філадельфії Юніон”, яка пройшла мексиканській “Керетаро” 2:1 завдяки голам Буено та Донована.
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