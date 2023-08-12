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Месси снова забивает за "Интер Майами" и выходит в полуфинал Кубка лиг

12 августа 2023 09:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Месси снова забивает за "Интер Майами" и выходит в полуфинал Кубка лиг
Месси забил 8 голов в 5 матчах в США. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Лионель Месси продолжает забивать в каждом матче. В этот раз чемпион мира отличился в игре четвертьфинала Кубка лиг против Шарлотта. Однако в этот момент счет уже устанавливал 3:0.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Номинальные хозяева поля не оставили шансов сопернику, забив четыре гола. Открыл счет Мартинес на 12-й минуте с пенальти, затем в первом тайме удвоил Тейлор. А на 78-й минуте соперники забили еще и в свои ворота. Отличился Маланда.

Аргентинский нападающий американской команды Лионель Месси забил в концовке встречи, установив финальный счет — 4:0. Он забил в касание после прострела с левого фланга. Таким образом, у него уже 8 голов в первых 5 матчах в США.

Отметим, что украинский защитник "Интер Майами" Игорь Кривцов провел весь поединок на поле.

Полуфинал с Филадельфией

В полуфинале команда Бекхэма сыграет против "Филадельфии Юнион", которая прошла мексиканской "Керетаро" 2:1 благодаря голам Буэно и Донована.

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