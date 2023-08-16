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Лунин может перейти в топ-клуб: отпустит ли "Реал" украинца

16 августа 2023 08:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин может перейти в топ-клуб: отпустит ли "Реал" украинца
Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин привлек внимание известного европейского клуба. Он может сменить команду уже на следующей неделе. 

В услугах Лунина заинтересована мюнхенская "Бавария", сообщает Marca

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Андрей Лунин надеялся стать основным вратарем "Реала" после того, как Тибо Куртуа получил тяжелую травму и выбыл из строя почти до конца сезона 2023/2024. Однако мадридский клуб в срочном порядке подписал Кепу Аррисабалагу, который заменит бельгийца в воротах "королевского клуба". 

Лунин хочет уйти из "Реала" 

Украинец мог довольствоваться ролью резервного голкипера испанской команды, но у него появился другой вариант для продолжения карьеры. Лунин может перейти в мюнхенскую "Баварию", которой необходим опытный, хороший вратарь. 

Андрей Лунин
Лунин с мячом. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Чемпионы Германии этим летом отпустили Янна Зоммера в "Интер". Основной голкипер команды Мануэль Нойер до сих пор травмирован. "Бавария" обращалась в "Милан" по поводу Майка Меньяна, но получила отказ. Теперь в списке мюнхенцев оказались Андрей Лунин и вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсный. 

"Старая синьора" не хочет отпускать польского вратаря этим летом. "Реал" тоже хотел бы оставить Лунина в качестве подстраховки для Аррисабалаги, но сам Андрей заинтересовался шансом продолжить карьеру в составе "Баварии". Представители мюнхенского клуба уже ведут переговоры с "Реалом". 

Напомним, Цыганков обратился к украинским болельщикам из-за "Динамо". 

"Динамо" приняло решение об увольнении Луческу. 

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