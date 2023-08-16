Лунін може перейти до топклубу: чи відпустить "Реал" українця

Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін привернув увагу відомого європейського клубу. Він може змінити команду вже наступного тижня.

У послугах Луніна зацікавлена мюнхенська "Баварія", повідомляє Marca.

Читайте також:

Андрій Лунін сподівався стати основним воротарем "Реала" після того, як Тібо Куртуа отримав тяжку травму та вибув з ладу майже до кінця сезону 2023/2024. Проте мадридський клуб терміново підписав Кепу Аррісабалагу, який замінить бельгійця у воротах "королівського клубу".

Лунін хоче піти з "Реалу"

Українець міг задовольнятися роллю резервного голкіпера іспанської команди, але з'явився інший варіант для продовження кар'єри. Лунін може перейти в мюнхенську "Баварію", яка потребує досвідченого, хорошого воротаря.

Лунін з м'ячем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Чемпіони Німеччини цього літа відпустили Янна Зоммера в "Інтер". Основного голкіпера команди Мануеля Ноєра досі травмовано. "Баварія" зверталася до "Мілана" з приводу Майка Меньяна, але отримала відмову. Тепер у списку мюнхенців опинилися Андрій Лунін та воротар "Ювентуса" Войцех Щенсний.

"Стара синьйора" не хоче відпускати польського воротаря цього літа. "Реал" теж хотів би залишити Луніна як підстрахування для Аррісабалаги, але сам Андрій зацікавився шансом продовжити кар'єру у складі "Баварії". Представники мюнхенського клубу вже ведуть переговори із "Реалом".

Нагадаємо, Циганков звернувся до українських уболівальників через "Динамо".

"Динамо" ухвалило рішення про звільнення Луческу.

Мудрик може несподівано піти з "Челсі": що відомо.

Мбаппе ухвалив рішення про майбутнє та розчарував топклуб.