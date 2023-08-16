"Динамо" готово продать еще двух игроков: о ком речь

Денис Гармаш на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" ищет новые клубы для еще двух футболистов. Эти игроки оказались не нужны главному тренеру команды Мирче Луческу.

Сидклей и Денис Гармаш получили разрешение искать новые команды, сообщает "Динамомания".

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Судьба игроков "Динамо"

Сидклей и Денис Гармаш тренируются с игроками молодежного состава "Динамо". Киевский клуб предоставил футболистам возможность поддерживать форму до того, как они найдут новые команды.

Контракт Сидклея с "Динамо" действует до конца 2024 года. Денис Гармаш связан с киевским клубом соглашением до лета 2025 года. "Бело-синие" готовы пойти на уступки по трансферам этих игроков.

В прошлом сезоне Денис Гармаш сыграл за "Динамо" 33 поединка во всех турнирах. На его счету одна результативная передача и три гола, в том числе дубль в ворота АЕКа.

Бразилец Сидклей отыграл прошлый сезон на правах аренды в болгарском клубе ЦСКА. Он забил гол и сделал результативную передачу в 15 поединках.

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