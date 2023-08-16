"Динамо" готово продать еще двух игроков: о ком речь
Руководство киевского "Динамо" ищет новые клубы для еще двух футболистов. Эти игроки оказались не нужны главному тренеру команды Мирче Луческу.
Сидклей и Денис Гармаш получили разрешение искать новые команды, сообщает "Динамомания".
Ветеран киевского "Динамо" Денис Гармаш и бразилец Сидклей не вошли в планы тренерского штаба команды на новый сезон. Футболистов выставили на трансфер, однако потенциальные покупатели не спешат с предложениями.
Судьба игроков "Динамо"
Сидклей и Денис Гармаш тренируются с игроками молодежного состава "Динамо". Киевский клуб предоставил футболистам возможность поддерживать форму до того, как они найдут новые команды.
Контракт Сидклея с "Динамо" действует до конца 2024 года. Денис Гармаш связан с киевским клубом соглашением до лета 2025 года. "Бело-синие" готовы пойти на уступки по трансферам этих игроков.
В прошлом сезоне Денис Гармаш сыграл за "Динамо" 33 поединка во всех турнирах. На его счету одна результативная передача и три гола, в том числе дубль в ворота АЕКа.
Бразилец Сидклей отыграл прошлый сезон на правах аренды в болгарском клубе ЦСКА. Он забил гол и сделал результативную передачу в 15 поединках.
Напомним, Лунин может перейти в топ-клуб: отпустит ли "Реал" украинца.
Звезда "Манчестер Сити" станет одноклубником Роналду.
Месси установил первый рекорд в "Интере": Кривцов и Альба помогли аргентинцу.
Виктор Цыганков обратился к украинским болельщикам из-за "Динамо".
Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно.