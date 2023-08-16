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"Динамо" готово продать еще двух игроков: о ком речь

16 августа 2023 13:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" готово продать еще двух игроков: о ком речь
Денис Гармаш на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" ищет новые клубы для еще двух футболистов. Эти игроки оказались не нужны главному тренеру команды Мирче Луческу.

Сидклей и Денис Гармаш получили разрешение искать новые команды, сообщает "Динамомания". 

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Ветеран киевского "Динамо" Денис Гармаш и бразилец Сидклей не вошли в планы тренерского штаба команды на новый сезон. Футболистов выставили на трансфер, однако потенциальные покупатели не спешат с предложениями. 

Мирча Луческу
Луческу решают судьбу игроков. Фото: пресс-служба "Динамо"

Судьба игроков "Динамо" 

Сидклей и Денис Гармаш тренируются с игроками молодежного состава "Динамо". Киевский клуб предоставил футболистам возможность поддерживать форму до того, как они найдут новые команды. 

Контракт Сидклея с "Динамо" действует до конца 2024 года. Денис Гармаш связан с киевским клубом соглашением до лета 2025 года. "Бело-синие" готовы пойти на уступки по трансферам этих игроков. 

В прошлом сезоне Денис Гармаш сыграл за "Динамо" 33 поединка во всех турнирах. На его счету одна результативная передача и три гола, в том числе дубль в ворота АЕКа. 

Бразилец Сидклей отыграл прошлый сезон на правах аренды в болгарском клубе ЦСКА. Он забил гол и сделал результативную передачу в 15 поединках. 

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