Звезда "Манчестер Сити" станет одноклубником Роналду
Защитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии по футболу. В его услугах заинтересован "Аль-Наср", в котором выступает Криштиану Роналду.
"Манчестер Сити" уже согласился отпустить игрока, сообщает Football Talk.
29-летний Эмерик Ляпорт в ближайшее время будет представлен в качестве футболиста "Аль-Насра". Клубы уже договорились об этом трансфере, испанец готов подписать контракт с новым клубом. Всем заинтересованным сторонам осталось дождаться только финансового одобрения Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.
Детали трансфера Ляпорта
Испанский защитник должен подписать контракт с "Аль-Насром" сроком на четыре года. Его зарплата составит порядка 16 млн долларов в год. Это больше, чем Эмерик Ляпорт получает в "Манчестер Сити".
Контракт футболиста с английским клубом действует еще два года, однако игрок не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы. В прошлом сезоне Эмерик Ляпорт сыграл 24 поединка во всех турнирах. Он пришел в "Манчестер Сити" в 2018 году из "Атлетика".
"Аль-Наср" нынешним летом уже подписал Секу Фофана, Алекса Теллеса, Марсело Брозовича и Садио Мане.
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