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Звезда "Манчестер Сити" станет одноклубником Роналду

16 августа 2023 11:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Звезда "Манчестер Сити" станет одноклубником Роналду
Разминка игроков "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Louiza Vradi
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии по футболу. В его услугах заинтересован "Аль-Наср", в котором выступает Криштиану Роналду

"Манчестер Сити" уже согласился отпустить игрока, сообщает Football Talk

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29-летний Эмерик Ляпорт в ближайшее время будет представлен в качестве футболиста "Аль-Насра". Клубы уже договорились об этом трансфере, испанец готов подписать контракт с новым клубом. Всем заинтересованным сторонам осталось дождаться только финансового одобрения Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. 

Детали трансфера Ляпорта 

Испанский защитник должен подписать контракт с "Аль-Насром" сроком на четыре года. Его зарплата составит порядка 16 млн долларов в год. Это больше, чем Эмерик Ляпорт получает в "Манчестер Сити". 

Эмерик Ляпорт
Эмерик Ляпорт празднует победу. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Контракт футболиста с английским клубом действует еще два года, однако игрок не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы. В прошлом сезоне Эмерик Ляпорт сыграл 24 поединка во всех турнирах. Он пришел в "Манчестер Сити" в 2018 году из "Атлетика". 

"Аль-Наср" нынешним летом уже подписал Секу Фофана, Алекса Теллеса, Марсело Брозовича и Садио Мане. 

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