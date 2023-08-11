Роналду нарушил закон в Саудовской Аравии: что его ждет

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Звезда клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду может столкнуться с проблемами в Саудовской Аравии. Португальский футболист позволил себе жест, который запрещен в этой стране.

Роналду отпраздновал гол способом, который может оскорбить болельщиков, сообщает портал Новини.LIVE.

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Что произошло с Роналду?

В Кубке арабских чемпионов полузащитник "Аль-Насра" забил уже пять голов в четырех матчах. Криштиану ведет за собой партнеров по команде и вдохновляет болельщиков. Но в одном из поединков произошел скандальный инцидент.

В одном из поединков Роналду забил с пенальти гол, после чего побежал праздновать успех к угловому флажку. По пути португалец несколько раз перекрестился. Интересно, что комментатор не обратил внимание на инцидент.

Португалец в матче за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Зато власти Саудовской Аравии могут как минимум оштрафовать Криштиану. В этой стране жест, который использовал португалец, запрещено использовать перед другими людьми. Это может быть расценено как насильное склонение в другую веру.

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