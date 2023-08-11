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Роналду нарушил закон в Саудовской Аравии: что его ждет

11 августа 2023 17:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду нарушил закон в Саудовской Аравии: что его ждет
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Звезда клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду может столкнуться с проблемами в Саудовской Аравии. Португальский футболист позволил себе жест, который запрещен в этой стране. 

Роналду отпраздновал гол способом, который может оскорбить болельщиков, сообщает портал Новини.LIVE.

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Криштиану Роналду сумел придать новый импульс своей карьере после переезда в Саудовскую Аравию. В этой стране достаточно строгие законы, однако звездному португальцу уже сделали несколько послаблений. Простят ли игроку новую выходку? 

Что произошло с Роналду? 

В Кубке арабских чемпионов полузащитник "Аль-Насра" забил уже пять голов в четырех матчах. Криштиану ведет за собой партнеров по команде и вдохновляет болельщиков. Но в одном из поединков произошел скандальный инцидент. 

В одном из поединков Роналду забил с пенальти гол, после чего побежал праздновать успех к угловому флажку. По пути португалец несколько раз перекрестился. Интересно, что комментатор не обратил внимание на инцидент. 

Криштиану Роналду
Португалец в матче за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Зато власти Саудовской Аравии могут как минимум оштрафовать Криштиану. В этой стране жест, который использовал португалец, запрещено использовать перед другими людьми. Это может быть расценено как насильное склонение в другую веру. 

Однажды в Эр-Рияде уже пошли на уступки Роналду, позволив ему жить под одной крышей с гражданской супругой, хотя брак официально не зарегистрирован. Что ждет 38-летнего футболиста на этот раз? 

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