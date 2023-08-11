Роналду порушив закон у Саудівській Аравії: що на нього чекає

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Зірка клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду може зіткнутися із проблемами в Саудівській Аравії. Португальський футболіст дозволив собі жест, який заборонено у цій країні.

Роналду відсвяткував гол у спосіб, який може образити вболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Кріштіану Роналду зумів надати нового імпульсу своїй кар'єрі після переїзду до Саудівської Аравії. У цій країні досить суворі закони, проте зірковому португальцю вже зробили кілька послаблень. Чи вибачать гравцеві нову витівку?

Що сталося з Роналду?

У Кубку арабських чемпіонів півзахисник "Аль-Насра" забив уже п'ять голів у чотирьох матчах. Кріштіану веде за собою партнерів по команді та надихає вболівальників. Але в одному із поєдинків стався скандальний інцидент.

В одному з поєдинків Роналду забив із пенальті гол, після чого побіг святкувати успіх до кутового прапорця. Дорогою португалець кілька разів перехрестився. Цікаво, що коментатор не звернув увагу на інцидент.

Португалець у матчі за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Натомість влада Саудівської Аравії може як мінімум оштрафувати Кріштіану. У цій країні жест, який використовував португалець, заборонено використовувати перед іншими людьми. Це може бути розцінено як насильницьке відмінювання в іншу віру.

Одного разу в Ер-Ріяді вже пішли на поступки Роналду, дозволивши йому жити під одним дахом із громадянською дружиною, хоча шлюб офіційно не зареєстрований. Що чекає на 38-річного футболіста цього разу?

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