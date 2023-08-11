Роналду порушив закон у Саудівській Аравії: що на нього чекає
Зірка клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду може зіткнутися із проблемами в Саудівській Аравії. Португальський футболіст дозволив собі жест, який заборонено у цій країні.
Роналду відсвяткував гол у спосіб, який може образити вболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE.
Кріштіану Роналду зумів надати нового імпульсу своїй кар'єрі після переїзду до Саудівської Аравії. У цій країні досить суворі закони, проте зірковому португальцю вже зробили кілька послаблень. Чи вибачать гравцеві нову витівку?
Що сталося з Роналду?
У Кубку арабських чемпіонів півзахисник "Аль-Насра" забив уже п'ять голів у чотирьох матчах. Кріштіану веде за собою партнерів по команді та надихає вболівальників. Але в одному із поєдинків стався скандальний інцидент.
В одному з поєдинків Роналду забив із пенальті гол, після чого побіг святкувати успіх до кутового прапорця. Дорогою португалець кілька разів перехрестився. Цікаво, що коментатор не звернув увагу на інцидент.
Натомість влада Саудівської Аравії може як мінімум оштрафувати Кріштіану. У цій країні жест, який використовував португалець, заборонено використовувати перед іншими людьми. Це може бути розцінено як насильницьке відмінювання в іншу віру.
Одного разу в Ер-Ріяді вже пішли на поступки Роналду, дозволивши йому жити під одним дахом із громадянською дружиною, хоча шлюб офіційно не зареєстрований. Що чекає на 38-річного футболіста цього разу?
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