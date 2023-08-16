Зірка "Манчестер Сіті" стане одноклубником Роналду

Розминка гравців "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Захисник збірної Іспанії та англійського "Манчестер Сіті" Емерік Ляпорт продовжить кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії з футболу. У його послугах зацікавлений "Аль-Наср", у якому виступає Кріштіану Роналду.

"Манчестер Сіті" вже погодився відпустити гравця, повідомляє Football Talk.

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29-річний Емерік Ляпорт найближчим часом буде представлений футболістом "Аль-Насра". Клуби вже домовилися про цей трансфер, іспанець готовий підписати контракт із новим клубом. Всім заінтересованим сторонам залишилося дочекатися лише фінансового схвалення Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії.

Деталі трансферу

Іспанський захисник має підписати контракт із "Аль-Насром" терміном на чотири роки. Його зарплата становитиме близько 16 млн доларів на рік. Це більше, ніж Емерік Ляпорт отримує у "Манчестер Сіті".

Емерік Ляпорт святкує перемогу. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Контракт футболіста з англійським клубом діє ще два роки, проте гравець не входить до планів головного тренера Хосепа Гвардіоли. Минулого сезону Емерік Ляпорт зіграв 24 поєдинки у всіх турнірах. Він прийшов до "Манчестер Сіті" у 2018 році з "Атлетика".

"Аль-Наср" цього літа вже підписав Секу Фофана, Алекса Теллеса, Марсело Брозовича та Садіо Мане.

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