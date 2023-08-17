Доля Суперкубка УЄФА між "Манчестер сіті" та "Севільєю" вирішилася в серії пенальті

Гудель не забиває вирішальний пенальті. Фото: Reuters

Поєдинок між переможцями Ліги чемпіонів "Манчестер сіті" та Ліги Європи "Севільєю" подарував драму. Команда Гвардіоли в основний час зрівняла рахунок проти іспанців, а доля трофею вирішилась у серії післяматчевих 11-метрових.

Подробиці поєдинку в матеріалі Новини.LIVE.

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Відкрили рахунок підопічні Менділібара на 25-й хвилині. Буну віддав низом передачу з власного штрафного вздовж половини поля, а потім Торрес та Ламела розіграли під подачу Акуньї з лівого флангу, на завершення якої з ударом головою в ближній кут вилетів перед воротарським Ен-Несірі.

Потім той же Ен-Несірі змарнував ще три шанси для оформлення дублю, за що його команду суворо покарала футбольна доля.

Палмер врятував англійців

На 63-й хвилині англійці зрівняли — Родрі виконав подачу з лівого флангу на дальню стійку, а Палмер завершив її ударом головою. Під завісу основного часу ініціатива зберігалась виключно за Сіті, але забити вони не зуміли.

У серії пенальті "Севілья" спочатку копіювала постріли суперників, а потім Гудель вгатив у поперечину на п’ятому пострілі й “Манчестер сіті” здобув Суперкубок.

"Манчестер сіті" святкує перемогу. Фото: Reuters

Кращу оцінку за матч від Whoscored знову отримав Родрі 8,3. У новачка Сіті Ковачича 7,1. Стільки ж у їх суперників — Ракітіча та Акуньї.

Манчестер Сіті — Севілья — 1:1 (5:4 – пен.)

Голи: Палмер, 63 — Ен-Несірі, 25

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Гвардіол, Аке — Ковачич, Родрі — Палмер (Альварес, 85), Фоден, Гріліш — Голанд.

Севілья: Буну — Навас (Монтіель, 83), Баде, Гудель, Акунья — Жордан, Ракітич — Окампос, Торрес (Хуанлу, 70), Ламела (Сусо, 90+3) — Ен-Несірі (Мір, 90+2).

Попередження: Баде, Ламела, Хуанлу.

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