Судьба Суперкубка УЕФА между "Манчестер сити" и "Севильей" решилась в серии пенальти

Гудель не забивает решающий пенальти. Фото: Reuters

Поединок между победителями Лиги чемпионов "Манчестер сити" и Лиги Европы "Севильей" подарила драму. Команда Гвардиолы в основное время сравняла счет против испанцев, а судьба трофея отважилась в серии послематчевых 11-метровых.

Подробности поединка в материале Новини.LIVE.

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Открыли счет подопечные Мендилибара на 25-й минуте. Буну отдал низом передачу со своей штрафной вдоль половины поля, а затем Торрес и Ламела разыграли под подачу Акуньи с левого фланга, в завершение которой с ударом головой в ближний угол вылетел перед вратарским Эн-Несири.

Затем тот же Эн-Несири упустил еще три шанса для оформления дубля, за что его команду строго наказала футбольная судьба.

Палмер спас англичан

На 63-й минуте англичане сравняли — Родри выполнил подачу с левого фланга на дальнюю стойку, а Палмер завершил ее ударом голову. Под занавес основного времени инициатива сохранялась исключительно при Сити, но забить они не сумели.

В серии пенальти "Севилья" сначала копировала выстрелы соперников, а затем Гудель вложил в перекладину на пятом выстреле и "Манчестер сити" получил Суперкубок.

"Манчестер сити" празднует победу. Фото: Reuters

Лучшую оценку за матч от Whoscored снова получил Родри 8,3. У новичка Сити Ковачича 7,1. Столько же у их соперников — Ракитича и Акунья.

Манчестер Сити — Севилья — 1:1 (5:4 - пен.)

Голы: Палмер, 63 — Эн-Несири, 25

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке – Ковачич, Родри – Палмер (Альварес, 85), Фоден, Грилиш – Голланд.

Севилья: Буну - Навас (Монтиэль, 83), Баде, Гудель, Акунья - Жордан, Ракитич - Окампос, Торрес (Хуанлу, 70), Ламела (Сусо, 90+3) - Эн-Несири (Мир, 90+2).

Предупреждения: Баде, Ламела, Хуанлу.

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