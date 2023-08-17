"Динамо" готовится к рекордному трансферу: кто усилит команду

Мирча Луческу перед тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис готов пойти на исключительные меры для усиления кадрового состава команды. Новичком украинского клуба может стать перспективный бразилец.

Столичный клуб интересует Битело из "Гремио", сообщает Bolavip.

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В "Динамо" готовы потратить огромные деньги на приобретение футболиста, о котором большая часть украинских болельщиков ничего не знает. Речь идет о 23-летнем полузащитнике бразильского "Гремио" по имени Битело.

Сколько "Динамо" потратит на игрока?

Бразильская пресса сообщает, что киевский клуб якобы готов заплатить за Битело 10 млн евро. Именно в такую сумму оценил своего футболиста "Гремио". Хавбек дебютировал в элитном дивизионе бразильского футбола только в 2023 году, однако "Динамо" серьезно интересуется этим хавбеком.

Битело в матче за "Гремио". Фото: instagram.com/bitello_00/

Однако важно напомнить о том, что рекордной покупкой киевского клуба является Дьемерси Мбокани, за которого в 2013 году заплатили 11 млн евро. В тот же год "Динамо" отдало по 10 млн евро за Юнеса Беланда и Александара Драговича.

Столичный клуб уже давно не может себе позволить платить за игроков такие суммы. Это означает, что бразильская пресса выдает желаемое за действительное или Игорь Суркис примет навыки переговорщика и сумеет добиться существенной скидки на футболиста перед этим трансфером.

Напомним, "Динамо" готово продать еще двух игроков: о ком речь.

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