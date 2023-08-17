Гвардиола установил уникальное достижение с "Манчестер Сити"

"Ман Сити" выиграл Суперкубок УЕФА. Фото: "Манчестер Сити"

В матче за Суперкубок УЕФА свой еврокубковый сезон начали победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и Лиги Европы "Севилья". Матч прошел на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в Пиреях, Греция.

На этот раз "Манчестер Сити" выиграл в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Манчестер Сити" впервые участвовал в матче за Суперкубок, тогда как для "Севильи" это была уже седьмая игра. Испанцы выиграли только в 2006 году у "Барселоны" (3:0).

Обзор матча

"Манчестер Сити" — "Севилья" — 1:1 (5:4 — пен.)

Голы: Родри, 63 — Эн-Несири, 25

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке — Ковачич, Родри — Палмер (Альварес, 85), Фоден, Грилиш — Голанд.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

"Севилья" : Буну — Навас (Монтиэль, 83), Баде, Гудель, Акунья — Жордан, Ракитич — Окампос, Торрес (Хуанлу, 70), Ламела (Сусо, 90+3) — Эн-Несири (Мир, 90+2) ).

Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

Предупреждения: Баде, Ламела, Хуанлу.

"Севилья" первой смогла открыть счет еще в первом тайме. На 25-й минуте Буну отдал передачу на Торреса, который отыграл на Ламелу. Аргентинец подал в штрафную, где Эн-Несири головой открыл счет.

"Манчестер Сити", который из-за травмы до конца года остался без своего лидера Де Брюйне, несмотря на недостаточность креатива, все же сравнял счет. На 63-й минуте Родри подал с левого фланга, где Палмер забежал на дальнюю штангу и точно пробил головой.

Сразу по истечении основного времени команды пробивали серию пенальти, где "Ман Сити" выиграли 5:4. Единственным из состава испанцев не забил Гудель.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола выиграл трофей в качестве тренера в четвертый раз в карьере. Такое же достижение у наставника "Реала" Карло Анчелотти.

Как тренер Гвардиола выиграл Суперкубок с тремя клубами, чего ранее никто не делал — "Барселона" (2009, 2011), "Бавария" (2013), "Ман Сити" (2023).

Напомним, "Динамо" готово продать еще двух игроков: о ком идет речь.

Андрей Лунин может перейти в топ-клуб: отпустит ли "Реал" украинца.

Звезда "Манчестер Сити" станет одноклубником Роналду.

Месси установил первый рекорд в "Интере": Кривцов и Альба помогли аргентинцу.

Виктор Цыганков обратился к украинским болельщикам из-за "Динамо".