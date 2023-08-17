Гвардіола встановив унікальне досягнення з "Манчестер Сіті"

"Ман Сіті" виграв Суперкубок УЄФА. Фото: "Манчестер Сіті"

У матчі за Суперкубок УЄФА свій єврокубковий сезон почали переможець Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" та Ліги Європи "Севілья". Матч відбувся на стадіоні імені Георгіоса Караїскакіса у Піреях, Греція.

Цього разу "Манчестер Сіті" виграв у серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Манчестер Сіті" вперше брав участь в матчі за Суперкубок, тоді як для "Севільї" це була вже сьома гра. Іспанці виграли лише у 2006 році у "Барселони" (3:0).

Огляд матчу

"Манчестер Сіті" — "Севілья" — 1:1 (5:4 — пен.)

Голи: Родрі, 63 — Ен-Несірі, 25

"Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Аканджі, Гвардіол, Аке — Ковачич, Родрі — Палмер (Альварес, 85), Фоден, Гріліш — Голанд.

Головний тренер: Хосеп Гвардіола.

"Севілья": Буну — Навас (Монтіель, 83), Баде, Гудель, Акунья — Жордан, Ракітич — Окампос, Торрес (Хуанлу, 70), Ламела (Сусо, 90+3) — Ен-Несірі (Мір, 90+2).

Головний тренер: Хосе Луїс Менділібар.

Попередження: Баде, Ламела, Хуанлу.

"Севілья" першою змогла відкрити рахунок ще в першому таймі. На 25-й хвилині Буну віддав передачу на Торреса, який відіграв на Ламелу. Аргентинець подав у штрафний майданчик, де Ен-Несірі головою відкрив рахунок.

"Манчестер Сіті", який через травму до кінця року залишилось без свого лідера Де Брюйне, попри недостатність креативу все ж таки зрівняв рахунок. На 63-й хвилині Родрі подав з лівого флангу, де Палмера забіг на дальню штангу та точно пробив головою.

Відразу після закінчення основного часу команди пробивали серію пенальті, де "Ман Сіті" виграли 5:4. Єдиним зі складу іспанців не забив Гудель.

Головний тренер "городян" Пеп Гвардіола виграв трофей як тренер вчетверте в кар'єрі. Таке саме досягнення у наставника "Реала" Карло Анчелотті.

Як тренер Гвардіола виграв Суперкубок із трьома клубами, чого раніше ніхто не робив — "Барселона" (2009, 2011), "Баварія" (2013), "Ман Сіті" (2023).

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