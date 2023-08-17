"Фанатський спецназ Еспаньола" російських уболівальників знищено під Бахмутом

Батальйон "Еспаньйолу" під час підготовки. Фото: Google

Російські війська зазнали локальної поразки у бою під українським містом Бахмут. Це фіаско стало резонансним, оскільки в бою було розбито розрекламований РФ так званий батальйон футбольних уболівальників "Еспаньола".

Подробиці події в ефірі національного телемарафону розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

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Бійці батальйону "Еспаньйолу" на полігоні. Фото: Google

Напередодні українські війська розгромили російський батальйон "Еспаньйолу" і при цьому підбили кілька танків. Піхотинці противника спробували прорвати оборону ЗСУ під прикриттям бронетехніки, але змушені були відступити з великими втратами. Бородін заявив, що українські військовослужбовці здобули вражаючу перемогу на полі бою.

ЗСУ ведуть бій під Бахмутом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Що відомо про батальйон "Еспаньола"?

Цей військовий підрозділ складається з добровольців, які репрезентують фанатський рух і вболівають за різні російські футбольні клуби. Нещодавно у складі "Еспаньйоли" вирушив воювати проти України колишній футболіст збірної Росії Андрій Соломатін, який свого часу грав у складі київської "Оболоні".

"Еспаньолу" було створено у 2014 році вболівальником ЦСКА Станіславом Орловим. Бійці підрозділу проходять спеціальну підготовку. Вони воюють проти України із 2014 року.

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