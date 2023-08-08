Футболіст збірної Росії добровольцем вирушив на війну проти України

Соломатін та Акінфєєв у ЦСКА. Фото: instagram.com/a.solomatin1975/

Колишній захисник збірної Росії з футболу Андрій Соломатін подався на фронт. Спортсмен воюватиме в районі Бахмута.

Соломатін добровільно вирішив приєднатися до військ окупанта, повідомляє "Медуза".

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Андрій Соломатін приєднався до батальйону "Еспаньола". Цей підрозділ складено зі спортивних уболівальників. 47-річний Соломатін уже пройшов підготовку та бойове злагодження. Найближчим часом у складі батальйону він вирушить до Бахмута.

Андрій Соломатін на стадіоні. Фото: instagram.com/a.solomatin1975/

Соломатін пояснив своє рішення "патріотизмом" та бажанням "допомогти російським військовослужбовцям, до яких треба обернутися лицем".

Чим відомий Соломатін?

За свою довгу кар'єру Андрій Соломатін грав у кількох клубах переважно із Росії. Найбільших успіхів досяг у складі московських "Локомотива" та ЦСКА, з яким виграв чемпіонський титул у 2003 році.

Соломатін провів 13 матчів за збірну Росії. 2005 року виступав у складі київської "Оболоні", за яку зіграв дев'ять поєдинків.

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