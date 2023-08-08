Футболіст збірної Росії добровольцем вирушив на війну проти України
Колишній захисник збірної Росії з футболу Андрій Соломатін подався на фронт. Спортсмен воюватиме в районі Бахмута.
Соломатін добровільно вирішив приєднатися до військ окупанта, повідомляє "Медуза".
Андрій Соломатін приєднався до батальйону "Еспаньола". Цей підрозділ складено зі спортивних уболівальників. 47-річний Соломатін уже пройшов підготовку та бойове злагодження. Найближчим часом у складі батальйону він вирушить до Бахмута.
Соломатін пояснив своє рішення "патріотизмом" та бажанням "допомогти російським військовослужбовцям, до яких треба обернутися лицем".
Чим відомий Соломатін?
За свою довгу кар'єру Андрій Соломатін грав у кількох клубах переважно із Росії. Найбільших успіхів досяг у складі московських "Локомотива" та ЦСКА, з яким виграв чемпіонський титул у 2003 році.
Соломатін провів 13 матчів за збірну Росії. 2005 року виступав у складі київської "Оболоні", за яку зіграв дев'ять поєдинків.
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