Футболист сборной России добровольцем отправился на войну против Украины
Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин отправился на фронт. Спортсмен будет воевать в районе Бахмута.
Соломатин добровольно принял решение присоединиться к войскам оккупанта, сообщает "Медуза".
Андрей Соломатин присоединился к батальону "Эспаньола". Это подразделение составлено из спортивных болельщиков. 47-летний Соломатин уже прошел подготовку и боевое слаживание. В ближайшее время в составе батальона он отправится в Бахмут.
Соломатин объяснил свое решение "патриотизмом" и желанием "помочь российским военнослужащим, к которым надо повернуться лицом".
Чем известен Соломатин?
За свою долгую карьеру Андрей Соломатин играл в нескольких клубах преимущественно из России. Наибольших успехов достиг в составе московских "Локомотива" и ЦСКА, с которым выиграл чемпионский титул в 2003 году.
Соломатин провел 13 матчей за сборную России. В 2005 году выступал в составе киевской "Оболони", за которую сыграл девять поединков.
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