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Футболист сборной России добровольцем отправился на войну против Украины

8 августа 2023 13:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболист сборной России добровольцем отправился на войну против Украины
Соломатин и Акинфеев в ЦСКА. Фото: instagram.com/a.solomatin1975/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин отправился на фронт. Спортсмен будет воевать в районе Бахмута.

Соломатин добровольно принял решение присоединиться к войскам оккупанта, сообщает "Медуза". 

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Андрей Соломатин присоединился к батальону "Эспаньола". Это подразделение составлено из спортивных болельщиков. 47-летний Соломатин уже прошел подготовку и боевое слаживание. В ближайшее время в составе батальона он отправится в Бахмут.

Андрей Соломатин
Андрей Соломатин на стадионе. Фото: instagram.com/a.solomatin1975/

Соломатин объяснил свое решение "патриотизмом" и желанием "помочь российским военнослужащим, к которым надо повернуться лицом". 

Чем известен Соломатин?

За свою долгую карьеру Андрей Соломатин играл в нескольких клубах преимущественно из России. Наибольших успехов достиг в составе московских "Локомотива" и ЦСКА, с которым выиграл чемпионский титул в 2003 году. 

Соломатин провел 13 матчей за сборную России. В 2005 году выступал в составе киевской "Оболони", за которую сыграл девять поединков. 

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