"Фанатский спецназ Эспаньола" российских болельщиков уничтожен под Бахмутом
Российские войска потерпели локальное поражение в бою под украинским городом Бахмут. Это фиаско стало резонансным, поскольку в бою был разбит разрекламированный РФ так называемый батальон футбольных болельщиков "Эспаньола".
Подробности происшествия в эфире национального телемарафона рассказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.
Украинские войска продолжают успешно противостоять российским оккупантом в районе Бахмута. ВСУ постепенно увеличивают плацдарм вокруг города и успешно отражают контратаки противника.
Накануне украинские войска разгромили российский батальон "Эспаньола" и при этом подбили несколько танков. Пехотинцы противника попробовали прорвать оборону ВСУ под прикрытием бронетехники, но были вынуждены отступить с большими потерями. Бородин заявил, что украинские военнослужащие добились впечатляющей победы на поле боя.
Что известно о батальоне "Эспаньола"?
Это воинское подразделение состоит из добровольцев, которые представляют фанатское движение и болеют за разные российские футбольные клубы. Не так давно в составе "Эспаньолы" отправился воевать против Украины бывший футболист сборной России Андрей Соломатин, который в свое время играл в составе киевской "Оболони".
"Эспаньола" была создана в 2014 году болельщиком ЦСКА Станиславом Орловым. Бойцы подразделения проходят специальную подготовку. Они воюют против Украины с 2014 года.
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