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Де Хеа выбрал новый клуб: испанец подпишет контракт с грандом

17 августа 2023 12:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Де Хеа выбрал новый клуб: испанец подпишет контракт с грандом
Давид Де Хеа в матче за "МЮ". Фото: instagram.com/d_degeaofficial/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид Де Хеа готов перейти в новый топ-клуб. В услугах опытного футболиста заинтересована мюнхенская "Бавария". 

Стороны могут подписать контракт уже на следующей неделе, сообщает Bild

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Мюнхенская "Бавария" продолжает поиски нового вратаря на смену Янну Зоммеру, который перешел в миланский "Интер". Основной голкипер чемпионов Германии Мануэль Нойер травмирован и не поможет команды в ближайших матчах. 

Трансфер Де Хеа 

Основным кандидатом на пост резервного вратаря "Баварии", который сможет составить конкуренцию Мануэлю Нойеру, стал Давид Де Хеа. После того как не удалось договориться с мадридским "Реалом" по Анатолию Трубину и с "Манчестер Сити" по Штефану Ортеге, "Бавария" остановила выбор на испанском вратаре. 

Давид Де Хеа
Де Хеа спасает команду от гола. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Представители немецкого клуба уже ведут переговоры с Давидом Де Хеа. 32-летний голкипер может подписать контракт сроком до конца нынешнего сезона с возможностью дальнейшего продления соглашения. 

Давид Де Хеа в прошлом сезоне отыграл 58 матчей во всех турнирах. Летом он ушел из "Манчестер Юнайтед", в котором провел 12 лет. 

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