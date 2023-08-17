Де Хеа выбрал новый клуб: испанец подпишет контракт с грандом
Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид Де Хеа готов перейти в новый топ-клуб. В услугах опытного футболиста заинтересована мюнхенская "Бавария".
Стороны могут подписать контракт уже на следующей неделе, сообщает Bild.
Мюнхенская "Бавария" продолжает поиски нового вратаря на смену Янну Зоммеру, который перешел в миланский "Интер". Основной голкипер чемпионов Германии Мануэль Нойер травмирован и не поможет команды в ближайших матчах.
Трансфер Де Хеа
Основным кандидатом на пост резервного вратаря "Баварии", который сможет составить конкуренцию Мануэлю Нойеру, стал Давид Де Хеа. После того как не удалось договориться с мадридским "Реалом" по Анатолию Трубину и с "Манчестер Сити" по Штефану Ортеге, "Бавария" остановила выбор на испанском вратаре.
Представители немецкого клуба уже ведут переговоры с Давидом Де Хеа. 32-летний голкипер может подписать контракт сроком до конца нынешнего сезона с возможностью дальнейшего продления соглашения.
Давид Де Хеа в прошлом сезоне отыграл 58 матчей во всех турнирах. Летом он ушел из "Манчестер Юнайтед", в котором провел 12 лет.
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