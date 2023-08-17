Де Хеа выбрал новый клуб: испанец подпишет контракт с грандом

Давид Де Хеа в матче за "МЮ". Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид Де Хеа готов перейти в новый топ-клуб. В услугах опытного футболиста заинтересована мюнхенская "Бавария".

Стороны могут подписать контракт уже на следующей неделе, сообщает Bild.

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Трансфер Де Хеа

Основным кандидатом на пост резервного вратаря "Баварии", который сможет составить конкуренцию Мануэлю Нойеру, стал Давид Де Хеа. После того как не удалось договориться с мадридским "Реалом" по Анатолию Трубину и с "Манчестер Сити" по Штефану Ортеге, "Бавария" остановила выбор на испанском вратаре.

Де Хеа спасает команду от гола. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Представители немецкого клуба уже ведут переговоры с Давидом Де Хеа. 32-летний голкипер может подписать контракт сроком до конца нынешнего сезона с возможностью дальнейшего продления соглашения.

Давид Де Хеа в прошлом сезоне отыграл 58 матчей во всех турнирах. Летом он ушел из "Манчестер Юнайтед", в котором провел 12 лет.

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