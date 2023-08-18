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Лунін може продовжити кар'єру в англійському гранді

18 серпня 2023 10:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін може продовжити кар'єру в англійському гранді
Андрій Лунін відбиває м'яч. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може отримати можливість переїхати до іншої країни. Ним зацікавився один із клубів англійської Прем'єр-ліги.

"Реал" хоче зберегти Луніна, але остаточне рішення ухвалить футболіст, повідомляє AS.

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Воротар Андрій Лунін став одним із претендентів на перехід до англійського "Ліверпуля". Команда Юргена Клоппа буде змушена шукати нового тренера в тому випадку, якщо Алісон Бекер все ж таки змінить клуб.

Деталі переходу Луніна

Інтерес до 30-річного бразильця Алісона виявляє саудівський "Аль-Наср". Воротар не проти стати одноклубником Кріштіану Роналду та Садіо Мане. Нещодавно "Ліверпуль" спростував відхід Алісона, проте переговори з клубом із Саудівської Аравії продовжуються.

Андрій Лунін
Андрій Лунін дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/realmadrid/

У разі, якщо бразилець справді покинуть "Ліверпуль", його місце на "Енфілді" може посісти 24-річний Андрій Лунін. Українець не хоче залишати "Реал", проте пропозиція від одного з англійських грандів може його переконати.

"Ліверпуль" готовий взяти Луніна в оренду терміном до кінця сезону із можливістю викупу контракту Андрія.

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