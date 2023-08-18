Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Яремчук відзначився хет-триком за "Брюгге": як забивав українець arrow

Яремчук відзначився хет-триком за "Брюгге": як забивав українець

18 серпня 2023 06:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Яремчук відзначився хет-триком за "Брюгге": як забивав українець
Яремчук забиває другий єврокубковий матч поспіль. Фото: Twitter/ClubBrugge
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Форвард національної збірної України Роман Яремчук другий матч поспіль забиває в єврокубках за бельгійський "Брюгге". Якщо в першому матчі проти ісландського "Акюрейрі" він відзначився лише одним голом, то в грі відповіді на його рахунку хет-трик.

Відео голів українця в матеріалі Новини.LIVE

Читайте також:

В минулій грі проти ісландців Яремчук забив вперше за 10 місяців. Схоже він, як акула “відчув смак крові” та цього разу взагалі влаштував гольову феєрію в Ісландії, відвантаживши три голи у ворота господарів в поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

На відміну від домашнього поєдинку, який українець розпочав на лаві запасних, виїзну гру він почав з перших хвилин. Але усі голи він забив у другому таймі та всі в дотик. Перший на 57-й хвилині після комбінації та прострілу Оньєдіки.

Другий запресингувавши воротаря на 65-й, а третій після пасу з глибини від Верманта на 75-й. 

Чи продовжиться серія з "Осасуною"

У підсумку перемога 5:1. Нагадаємо, що перший поєдинок теж завершився впевненою перемогою Брюгге з таким самим рахунком. За вихід в груповий раунд Ліги конференцій бельгійці посперечається з іспанською Осасуною.

Нагадаємо, Мірча Луческу може отримати зіркового гравця , за якого заплатять великі гроші.

"Динамо" готове продати ще двох гравців: про кого йдеться.

Лунін може перейти до топ-клубу: чи відпустить "Реал" українця.

Сікан вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру.

Зібрав речі та втік з України: клуб УПЛ після обстрілу залишився без легіонера.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 17 серпня: звільнення обласних воєнкомів та ціни на електрику

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз