Яремчук відзначився хет-триком за "Брюгге": як забивав українець

Яремчук забиває другий єврокубковий матч поспіль. Фото: Twitter/ClubBrugge

Форвард національної збірної України Роман Яремчук другий матч поспіль забиває в єврокубках за бельгійський "Брюгге". Якщо в першому матчі проти ісландського "Акюрейрі" він відзначився лише одним голом, то в грі відповіді на його рахунку хет-трик.

Відео голів українця в матеріалі Новини.LIVE

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В минулій грі проти ісландців Яремчук забив вперше за 10 місяців. Схоже він, як акула “відчув смак крові” та цього разу взагалі влаштував гольову феєрію в Ісландії, відвантаживши три голи у ворота господарів в поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

На відміну від домашнього поєдинку, який українець розпочав на лаві запасних, виїзну гру він почав з перших хвилин. Але усі голи він забив у другому таймі та всі в дотик. Перший на 57-й хвилині після комбінації та прострілу Оньєдіки.

Другий запресингувавши воротаря на 65-й, а третій після пасу з глибини від Верманта на 75-й.

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У підсумку перемога 5:1. Нагадаємо, що перший поєдинок теж завершився впевненою перемогою Брюгге з таким самим рахунком. За вихід в груповий раунд Ліги конференцій бельгійці посперечається з іспанською Осасуною.

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